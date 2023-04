El PP de Vilanova carga contra quienes “traizoan” a “siglas” y a “familiares”

El PP de Vilanova compareció hoy para valorar el inicio de precampaña. Por un lado, Javier Tourís destacó la labor del candidato a la reelección, Gonzalo Durán, durante todos estos años. "Presentámonos co aval do mellor alcalde que tivo e terá Vilanova, Gonzalo Durán Hermida".

Y, por otro, Nuria Morgade hizo una dura crítica a las demás fuerzas. “Na formación das listas” de esos partidos “atopámonos de todo”, “xente que non quería ir, que recibiu presións de todo tipo, xente que esta renunciando”, dijo en alusión a Renova, sin citarla. “Hai personas que unicamente se presentan para conseguir un posto de traballo. Coa consigna de ‘que hai do meu’. Son capaces de traizoar os seus valores, principios, siglas, familiares e o que faga falta”, espetó. “Estas tres formacións” (PSOE, BNG y Renova), “son perfectamente conscientes de que o mellor goberno posible é o do PP”, “pero, a pesar diso, e actuando en contra dos intereses dos veciños, preséntanse ás eleccións cunha intención: A de exportar un modelo de decadencia”. Llamó a los tres grupos “coalición de traidores, con María José Vales á cabeza”. De la socialista, dijo, “non pode ser a próxima alcaldesa, sería nefasto”, consideró.

Tourís repasó los logros de Gonzalo Durán en materia de turismo, economía, cultura, servicios sociales e incluso en pandemia, con el reparto "casa a casa" de mascarillas.