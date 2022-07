El precio del abastecimiento de agua enciende la polémica entre Sanxenxo y Pontevedra

En plena situación de sequía y con varios municipios adoptando medidas restrictivas al consumo de agua, los concellos de Sanxenxo y Pontevedra han protagonizado una polémica a cuenta de los precios de abastecimiento de los recursos hídricos.





En la jornada del jueves, el gobierno local pontevedrés anunciaba su intención de presentar alegaciones a los pliegos para la licitación del servicio del ciclo de agua de Sanxenxo, que se encuentra actualmente en proceso de exposición pública.





El ejecutivo capitalino habla de “varios incumprimentos”, pero sobre todo les parece “moi grave” el precio, según dijo la concejala Carme da Silva. Según explicó, para el abastecimiento en alta desde Pontevedra, los pliegos de la licitación de Sanxenxo fijan “un prezo de 0,1 euros por metro cúbico”, pero Silva indicó que sus cálculos lo estiman en 0,183 euros.





De esta manera, la edila pontevedresa acusó al municipio vecino de que “non quere pagar a auga ao prezo que custa, e paga o que lle dá a gana”. Además, apuntó que el rendimiento de la red está “por debaixo do estipulado na lei” e instó a tomar medidas para “evitar perdas”.





“A auga non é súa”

El gobierno sanxenxino ha respondido a su homólogo pontevedrés que “os tribunais lle quitaron a razón en reiteradas ocasións na súa pretensión de fixar un prezo unilateral a unha auga que non é súa, senón un ben público”.





Así, añaden que les gustaría “manter as mesmas boas relacións institucionais con Pontevedra que as que mantén con outros concellos e administracións con independencia do partido que as xestione”. Por el contrario, consideran que “o goberno de Lores sempre necesitou chivos expiatorios, chámese Ence, Xunta ou, como neste caso, Sanxenxo e especialmente cando goberna Telmo Martín”.