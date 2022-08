La pregonera Pitusa Cabanillas recibirá la Folla de Ouro de la Festa do Albariño

El Concello de Cambados concederá la Folla de Ouro a la también pregonera de esta 70 edición, Pitusa Vidal Cabanillas. Se trata del máximo galardón concedido por la administración municipal en la celebración y su entrega tendrá lugar durante el tradicional Xantar de confraternidad que ofrece cada año como colofón (el día 7 en este caso). Cabe recordar que durante este acto también tiene lugar otra de las partes fundamentales: el anuncio de los tres albariños ganadores de la Cata Concurso, que este año cumple 34 años de existencia y a la que concurren medio centenar de elaboraciones.









Detalles





De esta manera, la nieta del “poeta da raza” se suma a una nómina de galardonados entre los que figuran la cantante Uxía Senlle, la artista Menchu Lamas, la escritora brasileña y Premio Príncipe de Asturias, Nélida Piñón, el reputado doctor Ángel Carracedo y otros cambadeses como ella: la presidenta de la Fundación Galiciame, Merchi Álvarez, o el catedrático y miembro de la RAG, Francisco Fernández Rei, por nombrar algunos.



Previo al Xantar, tendrán lugar los actos del Capítulo Serenísimo do Albariño a los que, como avanzó este diario, acudirá este año el alcalde, Samuel Lago, cambiando la política seguida en los últimos años por el Concello de no asistir. De hecho, el socio del socialista, Somos, se mantiene, aunque “respectamos a decisión do PSOE ao igual que respectamos ao Capítulo”, declaró su portavoz, Tino Cordal, a preguntas de este medio.



El concejal no quiso polemizar sobre este asunto y simplemente recordó que es un “postulado claro” de la asamblea de su partido al considerar que el evento debe desarrollarse en un lugar público y abandonar su “instrumentalización política”. Aunque “ogallá que se vaian producindo cambios”, añadió.









Por un día, ganó la cerveza





Hasta entonces, Cambados continuará con su programa. Ayer los conciertos corrieron a cargo de Take it Easy, Pauliña (organizado por los hosteleros de San Gregorio), Los Alkar, el grupo de gaitas Con de Xido, la Charanga Alambique y la batukada Olodum do Coio. Además “Albariño Miúdo” ofreció el espectáculo infantil Legado de Tibu. Las sofocantes temperaturas no ayudaron la asistencia diurna, sobre todo en las horas centrales, y lo cierto es que la cerveza helada sustituyó al preciado vino en muchas terrazas; algo que algunos excusaban parafraseando a la propia pregonera de este año: que el vino tiene su temperatura y no se recomienda beber muy frío. Las noches del fin de semana están siendo otro cantar y la afluencia creció, aunque no como en los días más fuertes, que llegarán el próximo fin de semana, con lo cual, está resultando agradable para muchos asistentes porque hay ambiente pero sin grandes agobios.



En cuanto a la programación para hoy, en el Parque de Torrado se ofrecerá el concierto de música infantil de Uxía Lambona y la Banda Molona (20:30 horas) y en el escenario de Alfredo Brañas actuará el grupo de soul y blues en gallego, O Cadelo Lunático (22:30 horas).