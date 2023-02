Los Premios Meca 2023 de O Grove reconocen el trabajo de Milagros Rey y la fuerza de “As Centolas”

El Consello Local de Igualdade de O Grove distinguirá por el 8 M a Milagros Rey y el equipo femenino de remo As Centolas del club Breográn en la gala de los Premios Meca 2023, que este año celebran el 20 aniversario desde su creación.



El jurado eligió a Milagros Rey en la categoría individual por ser “un exemplo de muller traballadora”, que comenzó haciéndose cargo de las bateas familiares junto a su marido, que falleció muy joven. Las sacó adelante con la ayuda de sus tres hijas y compaginó el cultivo del mejillón con la labor de coser. De ahí tomó la decisión de abrir un próspero negocio, Bambú Decoración, con varias tiendas en la localidad. Toda una referencia, señalan desde el Consello Local de Igualdade, “para as persoas da súa xeración e para as novas”.



En la categoría colectiva, As Centolas, iniciaron su andadura en el año 2021, cuando este grupo de mujeres formaron equipo para remar en un barco Dragón, gracias a una iniciativa del club de piragüismo Breogán. Desde ese momento, As Centolas no solo crearon un equipo para la actividad deportiva, sino que hicieron un grupo “con unha capacidade de realización de actividades diversas impresionante, tanto a nivel social, de colaboración e reinvindicativo”. “Pero o máis importante e que forman un grupo unido, con unha camaradería moi especial e dispostas a levar por diante todo o que se propoñan”, destacan desde el Consello Local de Igualdade.



La entrega de los Premios Meca 2023 tendrá lugar el 12 de marzo en el Auditorio municipal de Monte da Vila.