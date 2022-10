La prescripción de las denuncias

lgunos Jueces usan la prescripción de quita y pon, dado que no se aplica a todos por igual dependiendo del poder que tenga el denunciado. Sorprende que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no se siente en el banquillo para declarar sobre una trama de corrupción en su mandato después de que el juez no viera indicios de culpabilidad, y las demás causas han prescripto, a diferencia de lo que le ocurrió a sus sucesores en el cargo de presidentes de la comunidad, González, Cifuentes y Granados que sí tuvieron que sentarse en el banquillo pagando las consecuencias de su mal hacer. Obran en mi poder casos parecidos, con pruebas que puedo acreditar, de casos prescritos por dejar pasar los plazos en los juzgados sin que nadie respondiera de ello, a pesar de ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial que no resolvió nada.



Así ocurre que mirando para otro lado se salvan los culpables de no cumplir con su deber, provocando la prescripción y con ello la corrupción. Por eso los partidos, más que luchar por la independencia judicial, se pelean por tener la máxima representación de jueces afines en los órganos judiciales. Sin embargo, en honor a la verdad y tal como está acreditado, la derecha (PP), dejó de cumplir la Constitución y la Ley 4/2013 que ellos aprobaron con el gobierno de Rajoy y pactada con el PSOE; y ahora no la quieren cumplir para disfrutar de la misma mayoría absoluta en los órganos judiciales, de cuando ganaron las elecciones y gobernaron. Desde hace cuatro años que esa mayoría representativa le corresponde a quien gobierna actualmente por decisión de los votantes. Así el PP se adjudicó cuatro años extra de cuando gobernó Rajoy con mayoría absoluta, la que también usó para cambiar la Ley para la elección de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, hoy en vigor. Siempre hacen lo mismo cuando están en la oposición. No pasa lo mismo cuando el PSOE está en la oposición que siempre se puso de acuerdo con el PP cuando ellos gobernaron.



Si el lector quiere saber de los movimientos legislativos que hizo el gobierno del PP sobre la justicia que hoy no quieren cumplir buscar en Google y verán que el PSOE pactó con el gobierno de Rajoy la Ley Orgánica 4/2013 del 28 de junio. Vergüenza ajena al no querer cumplir la Ley de que ellos mismos aprobaron con el apoyo de la oposición para beneficiarse de la mayoría de jueces en la dirección de los órganos judiciales al dia de hoy.



Todos los partidos tienen el derecho a defender sus postulados ideológicos, pero limpiamente, sin trampas, sin mentirnos y cumpliendo las leyes que no le gusten, a espera de cambiarlas cuando ganen lo suficiente en las urnas. Los que están a la cabeza de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, dan ejemplo en vez de este espectáculo bochornoso y tan dañino para la calidad de vida de la gente y civismo.



En los años que llevamos de democracia nunca pensé que un partido constitucional bloqueara la renovación de los órganos judiciales durante cuatro años. Ahora cabe esperar que el mayor partido de la oposición (PP), y el PSOE, Feijóo y Sánchez, se pongan de acuerdo por imperativo legal, para que el Estado de Derecho funcione y se imponga la defensa de los derechos cívicos y fundamentales. Es el aparato judicial el que tiene el deber de defender la Ley, la democracia y los derechos constitucionales de todos