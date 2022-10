El presidente del PP pontevedrés se reúne con la junta de Meis, que ya busca candidato tras la marcha de Pérez

El presidente del PP de Pontevedra, Luis López, mantuvo el viernes una reunión con la junta local de Meis como parte de su ronda de contactos con las agrupaciones de toda la provincia en un periodo especialmente importante, pues quedan menos de ocho meses para las elecciones municipales. De hecho, la meisina ya busca candidato después de que su líder de los últimos 27 años y exalcalde, José Luis Pérez Estévez, haya dejado la política activa, como publicó Diario de Arousa. Ahora la concejala Marta Lucio será la portavoz del grupo en la Corporación municipal, a la que se incorporó en 2019 tras ser senadora por la provincia de Pontevedra y, de hecho, es uno de los nombres destacados del partido en esta villa. En cuanto al acta dejada por Pérez, será ocupada por Carlos Laíño, que tomará posesión en el próximo pleno.



Durante el encuentro, el presidente popular le trasladó su “agradecemento” y el de “todo o partido por tantos anos de traballo e dedicación” al frente del PP meisino. También “por toda unha vida dedicada en pleno a mellorar a calidade de vida e benestar dos seus veciños”, añadió.



En este sentido, López también pidió a todos los afiliados “traballar unidos e de xeito comprometido para recuperar a confianza da cidadanía en maio”. Cabe recordar que el partido conservador perdió la Alcaldía en los comicios de 2019 a pesar de mantenerse como el partido más votado, pues la importante subida del PSOE les situó en un empate técnico de a cinco concejales cada uno que desempató el BNG apoyando a la actual regidora socialista y acabando con unos de los bastiones del PP.



De hecho, el popular les indicó que “aquí non sobra ninguén, todos somos necesarios. Os que están en primera liña, pero tamén cada un dos nosos afiliados e simpatizantes”. Según López, ellos “son a forza do noso partido, o partido que sente, entende e atende as necesidades dos nosos veciños”.









Detalles





La salida de Pérez Estévez de la política activa se venía preparando desde este verano, cuando se lo comunicó a sus compañeros de mesa en el Pleno de ese mes y, de hecho, presentó su dimisión por escrito, pero la renuncia no se oficializó hasta la sesión de este mes. En declaraciones realizadas a Diario de Arousa, el meisino explicó que “van trinta anos á fronte do PP e creo que debe ir agora outra persoa” y, de hecho, reconoció que ya dudó en los anteriores comicios, cuando perdió la mayoría absoluta y se llegó a plantear el dar un paso atrás, pero finalmente adquirió el compromiso de continuar al frente del grupo local “ata que aparecese a persoa que se estimase axeitada”. De todos modos, se declaró un “home de partido”, así que se espera que mantenga sus colaboraciones y vínculos con la formación.