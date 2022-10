La primera semana del Marisco se salda con más de 224.000 euros facturados

La Festa do Marisco continúa con su inicio fulgurante de asistencia, tras una primera semana récord de facturación. Desde la inauguración de las carpas de degustación el pasado jueves, hasta ayer a las 16:30 horas, se habría recaudado una suma de 224.283 euros, con un total de 40.815 tiques­ vendidos.



Asimismo, en las jornadas del sábado y el domingo, según el Concello, se habrían vendido una media de 1.000 raciones por hora, en las que el pulpo sigue siendo el más demandado, como el plato estrella de la cita gastronómica en esta edición.



En cuanto a los visitantes que O Grove está recibiendo gracias al impacto de la Festa do Marisco, destacan los llegados de Pontevedra, Coruña, Madrid, Asturias y Barcelona, mientras que los visitantes extranjeros destacan los portugueses, franceses, británicos y alemanes.



Estos datos de visitantes se realizan con los datos obtenidos a través de la solicitud del código postal a los comensales que compran un tique en la carpa. Por ello, en las cifras oficiales solo aparecen representados los compradores y no las personas totales.



La jornada dominical despidió el primer fin de semana con el Concerto de Habaneras de la Coral Polifónica a Cofraría de Pescadores San Martiño de O Grove y la actuación del gaitero moañés Budiño, que pusieron el broche de oro al día.





Xoel López llenó el sábado





La carpa de conciertos se llenó este sábado con las actuaciones de Ale, Xoel López y Rapariga DJ, que fue la encarga de cerrar la jornada. El músico coruñés aseguró un “éxito rotundo de asistencia”, al ser uno de los artistas más esperados de la programación de esta edición, según el Concello meco.









“Máximo esplendor”





Por otra parte, el regidor meco, José Antonio Cacabelos, destacó que desde el sábado “O Grove xa está a vivir a Festa do Marisco no se máximo esplendor, con visitantes de moitos puntos de España e Europa, e como a meteoroloxía tamén acompañou, recibimos moitos visitantes que se trasladan en coche, que decidiron no mesmo día achegarse ata a nosa vila”.



Asimismo, asistió a la presentación del libro “Marea de encaixes” de Isabel Alonso y Mario Gallego, en el Auditorio.



El alcalde subrayó que el libro como la exposición relatan la “vinculación coa artesanía e o encaixe da nosa zona, así como tamén a súa vinculación ao mar”.









Continúa la programación





Tras el primer fin de semana superado, la Festa do Marisco continúa con la programación inicial, con una jornada de lunes con menos actividades planificadas.



La apertura de las casetas de venta será a las 12 y a las 19 horas, como es habitual, y habrá las tradicionales sesiones vermú de mañana y tarde.