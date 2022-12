El PSOE denuncia un vertido en Vilanova a causa del “mal estado” del saneamiento del centro

El PSOE de Vilanova lamentó esta semana un episodio contaminante en el mar, en la zona del puerto. El vertido, explica el portavoz socialista, Javier Dios, no procedería del colector en Rego do Alcalde, ya que la zona donde se ha detectado está a varios kilómetros de distancia. Cree el concejal opositor que tampoco se debe a una insuficiencia de la depuración, “xa que non choveu o suficiente para que colapsara”.



“Este verquido, como moitas veces, débese a que o estado da rede de saneamento do casco urbano de Vilanova ten moitos anos e está nun estado lamentable, que filtra as augas residuais ao subsolo e segue ata o mar”, valora el edil. Añade que “isto non é unha opinión, senón que vén do informe solicitado a Espina & Delfín sobre o estado da rede de saneamento de Vilanova”.



Tal documento, fechado en agosto de 2021, hace, en efecto, una radiografía de los varios problemas detectados en la red de saneamiento municipal. El nuevo bombeo y tanque de tormentas para As Patiñas ocupa el primer lugar, por urgencia, pero le siguen otras ocho actuaciones, como la mejora de otros bombeos, vertidos domésticos en Currás, necesidad de separar la red de pluviales, así como la renovación de tuberías de saneamiento en el centro urbano. El propio informe señala que se encuentra en “mal estado debido ao paso dos anos”, con tuberías “fóra da súa vída útil” y “dun material non axeitado”.



Javier Dios lamenta que, pese a las críticas de Durán al Gobierno del Estado por el bloqueo al proyecto de colector entre Cambados y Vilanova, el Concello tampoco haya actuado en el resto de frentes: “Non se fixo nada”, critica. De hecho, en el último Pleno planteó una pregunta sobre los análisis de vertidos en el litoral, que el ejecutivo municipal se comprometió a responder por escrito.