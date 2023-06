El PSOE de A Illa insta al BNG a acatar el acuerdo autonómico y a dar la Alcaldía al socio más votado

El BNG tiende de nuevo sobre sus hombros el difícil papel de decidir el próximo gobierno municipal en A Illa. Ante el órdago nacionalista solicitando una Alcaldía rotatoria al PSOE —dos años para cada socio progresista—, los socialistas contestaron hoy vía comunicado, de forma rotunda: Están y siguen dispuestos al diálogo y al pacto, pero no cederán en este punto clave, el del bastón de mando.

Pacto autonómico

Así lo ponen negro sobre blanco: “O Partido Socialista mantén a man tendida ao BNG arousán para facer posible ese equipo de goberno coaligado de esquerdas que a cidadanía decidiu e tamén para que Luís Arosa sexa alcalde, ao ser o candidato progresista con maior apoio”. Es más, aseguran que “se o candidato nacionalista tivese obtido un só voto máis non habería ningún cuestionamento ao respecto dende as filas socialistas”.



Aunque el Bloque argumenta que solo 39 votos los separan del PSOE y de que ambas fuerzas están empatados a ediles (tres cada grupo), los socialistas sacan un as importante: El acuerdo autonómico entre ambas formaciones. “Queremos deixar moi claro que non compartimos que se fale de que poñemos liñas vermellas cando dende esta forza política non se defende outra cousa que cumprir co acordado polas direccións galegas de ámbolos dous partidos”.



Desde el PSOE defienden una vez más la necesidad de “discreción” en las negociaciones, acusando al Bloque de “presionar a través de titulares”.

El Bloque estudia la situación

El BNG ratificó en su asamblea de la noche del martes la posición anunciada previamente: La de exigir dos años de Alcaldía. No obstante, hoy volvieron a reu­nirse, en otra asamblea en marcha se preveía larga, para analizar de nuevo la situación, ante la firmeza en la posición del PSOE. Una firmeza en ambas fuerzas de izquierda que, de no convertirse en concesión por alguno de ambos bandos, terminará en un gobierno en minoría del conservador Matías Cañón. El nacionalista Manuel Suárez también mantiene la puerta abierta para el PSOE: “Estamos dispostos a falar con eles ata as doce horas do sábado”, momento de la investidura. “Pero falar tamén implica resolver os problemas”. “Eles non se moven da súa posición inicial, queren a Alcaldía si ou si”. “Temos a sensación de que non se van mover de aí e, en base a iso, por responsabilidade, teremos que decidir o que facemos. E as alternativas son moi claras: Goberno de coalición co PSOE, entre iguais” o gobierno del equipo de Matías Cañón.

Cañón pide pacto con el PSOE

El PP de A Illa reaccionaba también este miércoles a todo esto en sus redes. Valoran las negociaciones de socialistas y nacionalistas considerando que “o único interese é unha loita de siglas e de egos baleira de contido”. Por eso, “queremos facer un chamamento ás persoas”: “Os nosos futuros concelleiros, Matías, Tamara, Rubén, Miguel e Noelia, propoñémoslles aos futuros concelleiros, Luís, Rosi e Manuel (ediles socialistas), formar un grupo de goberno forte e leal, capaz de darlle resposta ás necesidades dos veciños e acorde cos resultados das urnas. Estamos seguros de que esta opción sería a máis fructífera para o noso pobo”. Un pacto PSOE-BNG, opinan, “non traería máis que confrontacións entre ambas siglas”.