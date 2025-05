O PSOE pide bonificar a entrada do Tinto aos veciños, tras a súa suba

O PSOE de Ribadumia vén de presentar unha moción na que solicitan una bonificación no prezo da entrada ao banquete da Festa do Tinto. Os socialistas sinalan que o importe do tique pasou dos trinta euros do 2024 aos corenga agora, “un incremento porcentual do 33,33%” que creen que non todos os interesados poderán asumir.



Por iso, considerando a festa “emblemática” na localidade, piden “establecer unha bonificación do 50 % sobre o incremento do prazo” exclusivamente para veciños censados nesta localidade.



Sen debate

Porén, lamentan que a moción quedase sen debater no Pleno, posposta a súa votación ata a sesión de xullo, “o cal carece de sentido”, porque, para entón, xa terá pasado a festa, en xuño. O PSOE aínda plantexou a proposta como rogo, pero foi rexeitada no Pleno deste xoves.



A maiores, o PSOE afirma que se incumpre a Lei de Transparencia por parte do Concello, “xa que o portal municipal non publica actas dos Plenos desde maio de 2019 nin das xuntas de goberno desde decembro de 2017”. “Leva seis anos sen publicarse unha soa acta de Pleno e case oito sen subirse unha acta da xunta de goberno”, cuestionan dende o grupo opositor.