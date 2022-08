El PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía por la “falta de atención” en el centro de salud de Baltar

El PSOE de Sanxenxo mueve ficha al hilo de las críticas y problemas que se solapan con respecto a la gestión sanitaria del centro de salud de Baltar. La portavoz socialista local, Ainhoa Fervenza Celestino, confirmó ayer la interposición, ante la Fiscalía de Pontevedra, de una denuncia por esta “falta de atención” en el citado ambulatorio.



En el escrito de denuncia, señala que, en su opinión, habría al menos indicios de la posible comisión de tres delitos, como son prevaricación, contra la salud pública y de omisión de socorro.



Consideran los socialistas que “en Sanxenxo estase a cometer un delito contra a saúde pública” al estar “privándonos de dereitos esenciais dos que nos dotamos coa Constitución Española”.



Además, afirman que “non se adican recursos profesionais a sabendas de que son imprescindibles polo que estamos ante un delito de prevaricación”. En cuanto al tercero de los tipos penales que advierten, añaden que “en lugar de contratar persoal sanitario, contrátase de seguridade, facendo omisión de socorro”.





“Situación deleznable”





Fervenza tilda la situación de “deleznable”. “A falla de previsión do Sergas e da xerencia do Salnés para cubrir as prazas co persoal necesario soamente leva a pensar que ó conselleiro de Sanidade que non lle importa a saúde pública, nin o que lle ocorra a calquera veciño que teña un problema de saúde”, declaró ayer la portavoz.



En cuanto a las listas de espera, subrayó que que fueran de “ata quince días para unha cita de atención primaria durante todo verán xa eran un atentado contra a saúde pública, pero pechar de todo as citas ten que ser constitutivo de delito”.



“Xa non se pode deixar ir máis aló a degradación da sanidade pública”, defendió, al tiempo que exige que “se recompoña o equipo de facultativos e se abran as axendas de citas ordinarias”.



En la denuncia también citan el caso conocido esta semana, en el que un hombre denunció ante la Guardia Civil la negativa de una ambulancia para su mujer, que terminó fallecida en el PAC de Baltar y cuyo hechos están siendo objeto de investigación judicial.