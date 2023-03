El PSOE de Sanxenxo advierte de que las obras que se están ejecutando en Portonovo “afogan” a los comerciantes

El grupo socialista se hace eco del malestar del comercio local por encadenar dos obras seguidas como la del entorno del colegio y la del Boulevard, que afectan a la actividad comercial de la zona. “O Concello pídelle aos comercios e ao mercado que teñan paciencia pero é que encadeou dúas que están afogando ao comercio.



Además, “chamarlle Boulevard a isto é faltarlle á verdade. É simplemente unha estrada á que se lle amplían ás beirarrúas”, apunta la portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, que asegura que “nun ano veremos negocios cerrados como consecuencia do marketing político, por intentar facelo todo na última parte da lexislatura”.



Según Fervenza “para que os comercios poidan facturar, necesitan aparcamento, e os comerciantes que levan case dous anos aguantando as obras, están vendo como baixa considerablemente o seu volume de ingresos porque as persoas non poden aparcar cerca”. Asimismo, resalta las consecuencias de este tipo de obras “como a da Rúa da Marina en Portonovo, na Rúa de Madrid en Sanxenxo e a PO-550 en Vilalonga, que quedaron desertas de comercio e de vida despois das actuacións do Concello”.



La socialista también critica que “o aparcamento que hai no mercado, detrás da marquesina, pecha ás nove da noite e os domingos xa nin abre, o que non ten sentido estando en obras, porque obriga as persoas a aparcar máis lonxe da zona dos negocios. Por ello, lamenta que “están expulsando ás persoas que veñen ao mercado de Portonovo, todo polas ocorrencias de Telmo Martín”.