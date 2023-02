El PSOE de Sanxenxo critica el resultado de las obras de la Rúa Unión que termina siendo “máis innacesible que antes”

La agrupación socialista de Sanxenxo se hace eco de las quejas que varios vecinos les trasladaron sobre el resultado de las obras en la Rúa Unión y los viais transversais, que terminaron “sendo inaccesibles para as persoas con mobilidade reducida e para as nais e pais que queiran pasar por alí co coche dos bebés”.



La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza, denuncia una vez más la mala gestión del gobierno local ya que considera que “non é posible que invirtan 287.277 euros nunha obra que se supoñía que tiña que favorecer e humanizar o entorno, e ao final termine sendo máis intransitable que antes”.

En este sentido, critica que “a humanización que se fixo está chea de escaleiras que non deixan pasar ás persoas con mobilidade reducida. Non chego a entender como se lle puido pasar pola cabeza ao goberno local que este proxecto era unha boa idea”.



Fervenza carga contra el gobierno local que “sempre presume da boa xestión de Telmo Martín e xa vemos que tan boa é, que se gastan centos de miles de euros para deixar o Concello máis inaccesible que antes”.



Los socialistas consideran que la “mala planificación do alcalde con esta obra demostra que o seu é o ir facendo, sen ningún tipo de planificación”, y afirman que “con este goberno retrocedemos non só en servizos, tamén retrocedemos como vila, unha vila que grazas ao PP é máis inaccesible agora que cando entraron a gobernar”.