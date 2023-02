El PSOE de Sanxenxo pone un autobús para los vecinos que quieran asistir a la manifestación por la sanidad este sábado en Santiago

El grupo socialista de Sanxenxo, frente al silencio del gobierno local respecto a la manifestación por la sanidad que se va a celebrar este sábado en Santiago, pondrá un autobús para todas las personas, “con indiferenza da súa cor política”, que quieran acudir a manifestarse en favor de la sanidad pública.



La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza critica el silencio del goberno local “non me sorprende a postura do alcalde Telmo Martín porque xa demostrou moitísimas veces o pouco que lle importa a sanidade pública”. Fervenza afirma que “o interese do PP é favorecer á sanidade privada, o que leva facendo xa bastantes anos o PP en Galicia é desmantelar por completo á sanidade pública para que teñamos que vernos na obriga de deixar o diñeiro na sanidade privada”.



La agrupación socialista anima a todas las persoas que quieran ir a la manifestación a ponerse en contacto con ellos en el número 608 829 758. El autobús estará el día 12 de febrero fronte al PAC de Baltar y saldrá hacia Santiago a las 11:00 horas de la mañana.

Autobús desde O Grove



También en O Grove el Concello pondrá a disposición de los vecinos un autobús para acudir a la manifestación de Santiago. En este caso, saldrá a las 10 de la mañana de O Corgo y pueden anotarse hasta este viernes en la oficina OMIX del Concello en horario de mañana, en el teléfono 886214933 o a través del correo electrónico sossanidadeogrove@gmail.com.