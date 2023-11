El PSOE ve en la nave de Cabanelas una “recalificación a dedo, de libro”

La tramitación de la polémica modificación puntual número 5 del PXOM de Ribadumia para convertir una bolsa de suelo rústico en industrial junto al polígono de Cabanelas sigue dando que hablar. Este fin de semana, el PSOE valora el procedimiento como “unha recalificación a dedo, de libro”, en palabras del portavoz socialista, Javier Mougán.



El grupo opositor mantiene que el alcalde, el popular David Castro, “era coñecedor da situación irregular desta parcela, dado que en febreiro de 2020 unha patrulla do Seprona denunciou aos propietarios, o Concello tivo que actuar de oficio e ao pouco tempo comezou a investigación da APLU”. “A lei obrigaba a David Castro a paralizar as obras, pero a realidade é que estas continuaron durante anos ata o resultado que temos hoxe”, añade el portavoz: Una nave con orden de derribo y una propuesta de modificación urbanística en la que se afirma que allí no hay construcciones.



El grupo socialista afirma que “dende mediados de 2020 existen informes técnicos do Concello que recomendaban a David Castro solicitar informes xurídicos e ata consultas á Dirección Xeral de Urbanismo de Galicia para disipar calquera dúbida sobre a situación urbanística desta parcela, pero o alcalde non fixo nada”. Por ello, Javier Mougán cuestiona “por que non solicitou estes informes xurídicos e sigueu deixando facer aos propietarios da parcela durante tres anos”.



El PSOE considera “aínda peor” que el Ayuntamiento fuese notificado da la investigación de la APLU sobre esta parcela, iniciada en febrero de 2021, mientras el inicio de la redacción del “proxecto de recalificación a dedo”, está “datado en marzo desde ano”, “é dicir, inmediatamente despois de que David Castro fose informado de que esta axencia estaba procedendo cun expediente de reposición da legalidade urbanística sobre esta parcela”. Un proyecto que “en todo momento obvia a existencia das construc ción ilegais”, a pesar de que había expedientes en trámite anteriores señalando la posible ilegalidad sobre el terreno, como el de la APLU, tal y como adelantó Diario de Arousa esta semana.



Finalmente, los socialistas dudan de la “repentina ausencia” de una concejala de gobierno en el Pleno del jueves, situación que dejó al ejecutivo sin la necesaria mayoría absoluta exigida para dar aprobación a los cambios en el planeamiento urbanístico. Esto, a su vez, se tradujo en la decisión del alcalde de retirar el punto del orden del día, para evitar que la oposición tumbase el cambio urbanístico. Castro, valora Mougán, “tivo a escusa perfecta para emprender de novo unha fuxida cara adiante dun problema que el mesmo buscou”.



“Imposto á choiva”



El PSOE también critica al ejecutivo local por dejar fuera del Pleno una moción socialista contraria al “imposto á choiva” que “a Xunta de Galicia está comezando a cobrar aos concellos”, por el canon de gestión de depuradoras. En Ribadumia, estiman que supondrá un incremento del coste del servicio en “máis do 300 %”, de 80.159 euros a 320.408, lo que se podría traducir en subidas de tasas.