El PSOE ve nervioso a Durán y lo acusa de usar medios municipales para “desprestixiar” a su rival

El PSOE de Vilanova salió al paso hoy de la dura comparecencia de esta semana del alcalde y candidato popular, Gonzalo Durán, en la que descalificó a la alcaldable socialista, María José Vales.



Desde el partido izquierdista acusaron tanto a Durán como a Javier Tourís de “utilizar” de nuevo “as institucións públicas” para “descualificar a un adversario político”. En concreto, afean que el popular utilizase los canales y redes sociales del Concello para publicar y divulgar una comparecencia en vídeo de claro tono político, confundiendo lo municipal con los intereses del Partido Popular.



“Se queren descualificar a alguén, que o fagan nun mitin, na súa casa, nun bar, no seu propio perfil de redes sociais, pero nunca, nunca se debe utilizar unha institución para esa basura”, opinaron.



“Utilizan páxinas co logo e escudo do Concello de Vilanova para trazar plans de desprestixio dos seus rivais políticos, cousa que non se debe permitir”, insiste el grupo opositor. “Este tipo de actuacións xa estamos afeitos a denuncialas, xa non soamente iso, senón tamén o uso de persoal e fondos municipais para os seus fins políticos”, afirman.



Añaden que las redes del Ayuntamiento deberían “ser para dar información aos veciños de iniciativas, proxectos, actuacións” y similares y no “para descualificar a quen vai competir pola Alcaldía”.



“Desde o noso grupo non imos dicir que Durán está a perder as formas democráticas, porque nunca as tivo”, valoró el PSOE, “pero o que si observamos é a súa preocupación pola perda do poder que ostenta desde hai tantos anos”. “Por que lle preocupará tanto que entre a luz de novo no Concello?”, plantean. Creen que Durán ve “preto” “a perda do seu xoguete caciquil” y que “que se saiba o que realmente hai no noso Concello”, “desespéraos, vólveos tolos”.