Los recursos educativos de Sanxenxo llegan a la facultad de mano de dos alumnas

Diferentes recursos educativos del Concello de Sanxenxo llegaron hasta la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), a través de dos alumnas del municipio pontevedrés, Desiré Peón y Julia Soutullo.



Estos recursos se presentaron durante una jornada, en el marco de una asignatura, Experiencias y Recursos Didácticos de Galicia, en la que se recopilaron más de 300 actividades de distintos ayuntamientos de la Comunidad gallega.



De Sanxenxo se mostraron varios recursos como el libro “Aprende Seguridade Viaria co Poli Paco”, “Os Bolechas visitan o Concello”, “La Oca de la Mujer”, el cuento “Violeta e Mariño”, “Mulleres no Obxectivo” y el corto “Quen se Apunta a Tomar Algo no Bar de Sempre”.



Todos estos recursos ya aparecen recogidos en Galimap, un mapa interactivo con materiales didácticos elaborados por personas e instituciones para ser empleados como recursos educativos por profesionales de la educación, especialmente de Educación Social. Es esta, además, una propuesta que surge en el marco de la primera convocatoria de Proxectos de Innovación Educativa, dirigida al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC. Galimap se complementa con la web del proyecto, videos y diferentes contenidos en redes sociales y juegos digitales.



La selección de los materiales fue realizada por el alumnado de la materia “Experiencias e Recursos en Educación Social”. Además, los recursos para la difusión de este proyecto son obra del alumnado de “Tecnoloxía Educativa”, ambos del segundo curso del Grado en Educación Social de la USC.



La concejala de Educación, Nati Parada, valora que se “trata de poñer a Sanxenxo no mapa como creador de recursos educativos nos que xa se leva traballando dende hai anos. En definitiva, un recoñecemento do traballo”.