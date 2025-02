La renovación del pabellón del CEIP Conmeniño en O Grove se retrasa hasta las vacaciones de Semana Santa

Las obras de acondicionamiento y cambio de la cubierta del pabellón del CEIP Conmeniño se retrasarán, al menos, hasta mediados de abril, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, tal y como explicó en el Pleno la concejala de Obras e Infraestructuras, Ángeles Domínguez.



Esto es así, explicó la edil tras ser preguntada por la oposición, porque la tramitación del permiso para la retirada de amianto -material que actualmente se encuentra en la infraestructura- se ha demorado más tiempo del que tenían pensado. Es por ello que, el comienzo de estos trabajos, comentó Domínguez, puede que se retrasen entre tres o cuatro meses.



Lo que buscará ahora el gobierno local es que las obras coincidan con el periodo de Semana Santa. “Estamos traballando para tratar de coordinar as obras con as vacacións para non interrumpir as actividades escolares”, señaló la concejala de Intraestructuras durante el Pleno.



El retraso en estos trabajos, indicaron desde Esquerda Unida, está causando problemas a los usuarios del pabellón. Esto es así porque, por ejemplo, cuenta, hubo equipos que tuvieron que retirar el material previendo que las obras eran inminentes y, finalmente tuvieron que volver a regresarlo al mismo lugar, al conocer que se retrasarían unos meses.



La actuación para la mejora de las instalaciones del pabellón del Conmemiño cuentan con una inversión de 303.000 euros y están financiados, al 100%, por la diputación.



El proyecto busca modernizar estas instalaciones que, actualmente, presentan un muy mal estado de conservación. Además de sustituir la cubierta y reparar todas las humedades presentes en el pabellón, en los trabajos también se incluye la mejora de la accesibilidad con la creación de una cuesta de acceso.