Reportaje | Los reyes, el alcalde y la presidenta provincial, en la inauguración más delirante

Las obras de la Praza de O Regueiro impidieron este año el normal desarrollo de los actos de Carnaval de A Illa en este espacio. Así que la fiesta se lo cobró: Las propias obras se convirtieron en el tema del martes de “Entroido” isleño, que ayer representó una satírica inauguración de la plaza.



No faltó de nada: Allí estaba la cinta y del tijeretazo inaugural, con una amplia presencia de autoridades: Los reyes Felipe y Letizia, el emérito Juan Carlos, el alcalde insular, con el brazo en cabestrillo tras la agresión denunciada en enero; la presidenta de la Diputación y un sinfín de personajes que incluyeron también a un agente de la Policía Local al que no le faltaba ni el arco.

En O Barbanza

El primer desfile en salir en la comarca barbanzana fue en A Pobra, con las carrozas de Grease. Volvemos por ti, Fondo mariño do Areal, A granxa o Unha fantasía do Carnaval y grupos como Circus Siderum, Flocos de millo, Silent Hill, Natasión Sincronisada” o “Entroido GP”. En Boiro, hubo cinco carrozas: Paraíso de África, A casa do crochet -hecho todo con ganchillo- Moulin Rouge, No estaba muerta que estaba de parranda y Mantis, y grupos como Os mouchos saen de día.