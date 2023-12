Reportaxe | Sete meses de viaxe dende A Illa para levar a bandeira por todo o mundo

A Alfonso Díaz, veciño a tempo parcial entre O Naval en A Illa e Pontevedra, a xubilación tróuxolle a oportunidade perfecta para culminar un proxecto que levaba tempo artellando. Viaxeiro infatigable dende os 17 anos, ía buscando oco nas vacacións para as súas incontables aventuras por medio globo. Así que chegado o retiro laboral, que estreou en febreiro, comezou o reto máis ambicioso, ata o momento: Dar unha volta ao mundo, coa que percorrer os cinco continentes, nun periplo de sete meses.



Foron 18 países visitados e subliña que foi, quizáis, o primeiro en levar nunha expedición así, por todas as latitudes, a bandeira galega, neste caso, a estreleira.



“Estou moi orgulloso de ter dado a volta ao mundo coa bandeira galega pasando polas antípodas e os cinco continentes habitados”, salienta. Unha viaxe que comezou “sen ter unha ruta prefixada”, coa equipaxe xusta, e que o levou por Singapur, Australia, Nova Zelandia, Chile, Perú, Paraguai, Brasil, Arxentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Cuba, Bulgaria, Turquía, Emiratos Árabes e Uganda.



Llamas e canguros



“Sete meses dan para moito”, “bos e malos momentos, cansazo, soidade, falar só, alguns perigos, e moitos bos intres”. A viaxe, de feito, fíxoa maioritaramente só, ata que ao seu paso por Turquía se lle uniron a súa muller Mari Carmen e a súa filla Xiana, que comparten o gusto das viaxes.



O rosario de momentos coleccionados é inabarcable: “Falei e fixen fotos coa bandeira galega á presidenta das Madres de Plaza de Mayo”, “participei en moitas marchas populares”, visitou tamén coa bandeira o “cuarto onde morreu o patriota Castelao”, no Centro Galego de Bos Aires; lembra “a beleza das imensas praias baleiras de Australia onde lles presentei a canguros e ualabis a nosa bandeira”; no Machu Picchu —que el visitaba por terceira vez xa— recorda a “llama que comezou, cando me despistei, a rillar a bandeira”...



Tamén veu “poboados indíxenas” e “selvas virxes”, “as comunas de Medellín, a pegada de Pablo Escobar, querido e odiado, a presenza da guerrilla, a sociedade escindida na súa permanente loita de clases”; os “opulentos Emiratos”, co “edificio máis alto do mundo, a fonte máis grande do mundo, o anel con diamante máis grande do mundo” e outras “obscenidades”; o “mundo inmundo” dos “pobres estibadores de Bangladesh”; o “nacemento do Nilo”, unha para el moi querida Uganda cunha “incrible natureza chea de vida salvaxe, as súas xentes, negras, pobres, soñadoras”; safaris e tamén “pesadelos de meniños a traballar en canteiras picando pedra ou deitados nas rúas de Kampala”: Todo inmortalizado coa súa cámara e coa súa bandeira, muda testemuña do máis fermoso e tamén do menos luminoso do mundo.



De volta a Galicia conta a súa viaxe mentres prepara a próxima aventura. Porque haberá máis: Só hai que falar con el uns intres para decatarse de que así será.