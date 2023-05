Rías Baixas regresa a la feria London Wine Fair con diferentes elaboraciones de vino de 71 marcas

Entre los días 15 y 17 de mayo se celebró en la capital de británica una de las primeras ferias vinícolas del continente, la London Wine Fair. Y a ella no podía faltar, un año más, el stand de la D.O. Rías Baixas, que en esta ocasión ha acudido con 71 marcas de la denominación.

Su público de perfil profesional con sumilleres y restaurantes, así como importadores no ha dudado en acercarse al stand de esta denominación de origen gallega, muy conocida en Reino Unido. Esta feria ha contado con una importante afluencia, de manera que durante la misma los prescriptores no han parado de acudir a su stand para conocer un poco más las diferentes elaboraciones que se están realizando en Rías Baixas. No en vano, el protagonismo ha recaído en su ‘Wine Bar’, en el que los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de los excelentes vinos atlánticos que incluía vinos sobre lías, en madera, selecciones de añada... Hasta allí se han desplazado el secretario general del Consejo, Ramón Huidobro, y la técnica de marketing, Rosa Martínez.

Que los consumidores de Reino Unido conocen muy bien la calidad de los vinos de la D.O. Rías Baixas ha quedado patente de nuevo en esta feria, una de las principales en Europa. Su importancia, en el caso de la D.O. Rías Baixas, se resume en que el Reino Unido es el segundo mercado internacional al que más exporta: casi 1,8 millones de litros viajaron desde el sur de Galicia hasta el Reino Unido en 2022, con un valor superior a los diez millones de euros. Dicho mercado cuenta con un plan de promoción con numerosas actividades previstas para este año entre las que se encuentra un viaje de prescriptores a Rías Baixas.

Junto con el de Estados Unidos, Reino Unido es uno de los mercados por excelencia de los vinos de Rías Baixas.