Rías Baixas sorprende a dos prescriptores de Canadá con la “frescura” de añadas antiguas

La DO Rías Baixas recibió ayer la visita de dos importantes prescriptores canadienses: Barbara Philip e Iain Philip de la empresa Barbariain Wine Consulting, que probaron 45 marcas de diferentes tipologías y añadas. Algunos de estos vinos ya están presentes en el mercado canadiense, pero otros no y “el resultado ha sido muy positivo”, informaron desde el Consello Regulador. Ambos coincidieron en que la añada 2023 “es inmejorable”, valorando muy positivamente “la frescura” de estos vinos atlánticos. Pero lo que “más les sorprendió” fueron los de añadas anteriores, pues pudieron probar un 2014, algún 2018 y 2019, entre otros. “Una experiencia que les encantó y les sorprendió gratamente, no solo por la gran frescura que mantienen las añadas antiguas de Rías Baixas sino por su gran potencial”, añadieron las mismas fuentes.

Desde el Consello expresaron su deseo de que este no sea el único viaje de estos dos profesionales porque Canadá es un mercado “muy relevante” que se sitúa en el top-ten de sus exportaciones. Pero este destino es mucho más: un mercado potencial y de gran interés para las bodegas de esta denominación. En 2023 ocupó la octava posición en volumen de ventas de los vinos de este sello de calidad.



Barbara Philip es la primera canadiense occidental en convertirse en Master of Wine, además de compradora de vinos europeos para el monopolio de Canadá, entre otras muchas actividades. Por su parte, su compañero, Iain Philip, es educador del vino y posee el diploma del WSET e imparte todos sus niveles en dicho país.