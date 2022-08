Rías Baixas ultima la apertura de las casetas de A Calzada con precios mínimos de 2,5 y 10 euros por copa y botella

El Consello Regulador de la DO Rías Baixas está ultimando los detalles de su programa para la LXX Festa do Albariño como la ansiada apertura de las casetas de degustación de A Calzada, después de tres años de espera por la pandemia, y que no lo hicieron con la inauguración del pasado viernes, algo extraordinario y que causó cierta decepción. No obstante, el arranque del Concello en solitario, con su programación lúdica y cultural, está siendo un “éxito”, según valoraban ayer sus responsables tras el primer fin de semana.





Los stands empezarán a servir vino mañana miércoles y hasta el domingo, en horario de 12 horas a tres de la madrugada. Como siempre, serán 42 puestos para 44 bodegas y los precios mínimos serán de 2,5 euros por copa y de 10 la botella. A partir de ahí pueden aumentar si se elige alguna elaboración más especial. También se pondrán a la venta 38.000 unidades de catavinos a dos euros que, con su característico cordel, son todo un icono de la fiesta cambadesa.





Túnel del Vino con 153 marcas

También regresa el Túnel del Vino – la pandemia solo impidió celebrar la edición de 2021–; un espacio pensado para realizar una cata más pausada y tranquila, lejos del bullicioso paseo de A Calzada, escenario de la emblemática degustación popular. Repite escenario en el salón Peña y se inaugura el jueves con la presencia de 54 bodegas que ofrecerán un total de 153 marcas correspondientes a la añada 2021, espumosos y elaboraciones especiales que permitirán hacer un recorrido por el universo Rías Baixas: La entrada tiene un coste de 15 euros e incluye la asistencia de sumilleres. En cuanto al horario, será de 11 a 15 horas y de 17:30 a 21:30 horas, excepto el sábado, que solo funcionará de mañana.





53 albariños a concurso

El Consello también organiza la XXXIV Cata Concurso Rías Baixas Albariño, una de las partes fundamentales de la celebración, pues, cabe recordar, que precisamente nació de una pugna entre Ernesto Zárate y Bernardo Quintanilla sobre quién cultivaba la mejor uva y que finalmente ganó José Rodiño. En esta ocasión, 53 marcas se disputarán las medallas de Ouro, Prata y Bronce destinadas a los mejores albariños del año anterior; una cifra muy similar a ediciones previas a la pandemia.





La evaluación comenzará el jueves en el Parador con la Cata Prima, de la cual saldrán 14 finalistas, y la Derradeira será el viernes. El panel de cata está conformado por 24 expertos pertenecientes al equipo de la denominación y otros externos y entre los que figuran sumilleres, periodistas especializados, etc.





Menú

La identidad de los ganadores se dará a conocer en el recuperado Xantar de confraternidade que ofrece el Concello el domingo. Las entradas ya se pueden comprar en el Consistorio por 50 euros. El menú está compuesto por empanada, pimientos de Padrón, pulpo estilo á feira de Aurora, cigalas, vieiras a la plancha, almejas a la marinera, morcillo de ternera asada y como postre, tarta de galletas. No faltarán el café y los licores y, por supuesto, todo ello regado con albariños Rías Baixas. Entre los asistentes hay bodegueros y otros agentes vinculados con el sector, además de instituciones, hasta superar los 200 comensales en una carpa habilitada en Torrado.





Respecto a la marcha de esta edición especial, con más días y espacios por su 70 aniversario, el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Cultura, Seguridade e Sanidade, Tino Cordal, hicieron una valoración “positiva” por la cantidad de público de las actividades ofrecidas y sobre todo por la ausencia de incidentes reseñables, con lo cual, concluyen que está siendo un “éxito”.





Lago también indicó que han solicitado al Sergas que para el fin de semana –los días más fuertes– mantenga por lo menos el personal habitual del PAC y que no lo derive a otros concellos, como ha hecho últimamente y ya que no ha enviado refuerzos este año para la fiesta. De hecho, recordó que el Concello ha contratado para esos días un médico, una enfermera y un técnico, además de una ambulancia medicalizada y un hospital de campaña.





El regidor cambadés también volvió a destacar el trabajo de las brigadas de limpieza que en “catro ou cinco horas teñen o groso limpo e recollido”. El equipo está formado por los operarios municipales y una empresa externa y maquinaria industrial. También informó de la supresión de los baldeos genéricos debido a la prealerta de sequía, realizándose solo en las zonas de especial concentración de suciedad. El agua se toma de manantiales y no de la traída.





Tanxugueiras y el Combo

En cuanto a la programación para hoy, los conciertos correrán a cargo de Velvet Craba (20:30 oras, Alfredo Brañas) e Irevire y Tanxugueiras (a partir de las 21 horas, Fefiñáns). La verbena será con el Combo Dominicano (00:30 horas, Praza do Cocnello) y a las 19:30 horas, frente a la escalinata de San Tomé, habrá un espectáculo de trapecio aéreo.