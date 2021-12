Ribadumia acumula un mes de retraso en vacunaciones pediátricas

Los recortes sanitarios en el centro de salud de Ribadumia han generado esperas de aproximadamente un mes para la vacunación pediátrica. El Concello se hizo eco del malestar de muchas familias, que ven cómo niños de riesgo siguen a la espera de las inyecciones y son directamente “mareados como unha pelota de tenis” del centro de salud de Cambados al de Ribadumia y a la inversa sin que nadie tenga muy claro quién y dónde deben ponerles estos pinchazos.





La enfermera especializada comenzará de nuevo su labor en el centro médico a partir de este lunes





Ante tal panorama y el malestar vecinal, el Concello medió ante la gerencia de gestión integrada del Pontevedra-O Salnés y el compromiso es que, desde el lunes, día 13, al centro médico de Ribadumia acuda la enfermera que en principio ya tenía asignada, para intentar rebajar la lista de espera y aliviar la situación.









Sin pediatra ni enfermera





Estas demoras derivan de la falta de personal en el ambulatorio ribadumiense: Actualmente no hay ni pediatra, ni enfermera especializada.



No hay pediatría prácticamente desde la baja y posterior jubilación del médico, profesional que desarrollaba su labor a caballo entre Ribadumia y el centro de salud de A Illa. Su vacante no fue cubierta por Sanidade, llevando a la interrupción de este servicio en ambos ambulatorios.



En el caso de Ribadumia, los menores eran atendidos en el centro de salud de Cambados. Eso sí, recuerda el gobierno local ribadumiense que las familias de estos niños “podían realizar os trámites administrativos de citación desde Ribadumia trala petición feita polo equipo de goberno nunha das reunións mantidas coa xerencia a comezos deste ano”. Cuestiones administrativas al margen, la atención médica pediátrica siguió en caída.





Lamentan la falta de un protocolo claro, lo que lleva a las familias a viajes en balde entre Cambados



y Ribadumia





En las últimas semanas, el Concello recibió “numerosas queixas” de padres, que apuntaban a este empeoramiento en la atención médica a sus hijos, sobre todo en lo tocante a las vacunaciones. La situación ahora era esa, prácticamente un mes de espera para recibir un pinchazo y la “falta dun protocolo específico sobre a quen lle corresponde vacinar”, lo que genera viajes en balde de las familias entre Cambados y Ribadumia



El Concello espera que, tras la gestión hecha y el compromiso asumido de la gerencia de volver a enviar a la enfermera especializada al centro médico, la situación comience a mejorar desde la próxima semana.