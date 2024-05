Ribadumia ataja las dudas sembradas por Somos sobre seguridad en los desfiles

El gobierno de Ribadumia atajó en Pleno esta semana las dudas que Somos había sembrado sobre cuestiones de seguridad en el desfile de Carnaval y cabalgata de Reyes, por las que instó al ejecutivo a mostrar “seguros e permisos” ya que, según denunciaba la formación de Sergio Soutelo, “os papeis non aparecen”.



Como telón de fondo, el tira y afloja en el que Somos y PP llevan tiempo enzarzados por las reiteradas denuncias, incluso ante la Valedora y los juzgados, por supuestas trabas en la puesta a disposición de esta fuerza opositora de documentos y otra información municipal.

Lamentan la falta de “responsabilidade” de la formación de Soutelo en un “tema tan sensible” como la seguridad ciudadana



Esta vez, el guión fue un paso más allá, porque Somos terminó en el juzgado y el ejecutivo de David Castro quiso dejar al Pleno como testigo de la información aportada, habida cuenta de que “é canto menos atrevido insinuar con tanta insistencia que non se dispoñía de seguros e autorizacións”, lamentó la segunda teniente de alcalde, Vanesa Jorge. Ella fue la encargada de dar lectura a la documentación aportada al Pleno en respuesta a las dudas de Somos, cuyo concejal no pudo estar presente durante la sesión.



Somos había criticado con anterioridad que tres de sus peticiones de información municipal fuesen llevadas a Pleno como daciones de cuenta. Incluso, tal y como desveló la concejala de gobierno, intentó con dos escritos que decayesen estos puntos del orden del día, argumentando, entre otros, que el propio Soutelo no podría estar presente. No obstante, la concejala subrayó la posición del gobierno local: decidieron dar cuenta a los corporativos por “responsabilidade”, la que creen que no muestra Somos en un “tema especialmente sensible” como la “seguridad cidadá”.

La documentación

Así pues, la edil relacionó toda esta documentación aportada: Seguros, uno general de responsabilidad civil del Ayuntamiento que “cubre este tipo de eventos”, así como los formalizados por cada carroza, para vehículos y remolques. En el caso de la cabalgata, también se contrató un “seguro específico” para ese 5 de enero. Dio también cuenta de expedientes de solicitud y permisos, de tráfico, ante la Diputación, un informe de Protección Civil y una relación de voluntarios para controlar las intersecciones. En cuanto a la inexistencia de plan de seguridad, indicó que la normativa los impone para eventos de “máis de 10.000 asistentes. Xa nos gustaría que na cabalgata e no Entroido viñeran máis de 10.000 persoas, pero de momento non rozamos esas cifras”.



El gobierno municipal dio cuenta en otros dos puntos del resto de peticiones de Somos: La relación de facturas por la comida del Tinto, año a año; la auditoría de pérdidas en el abastecimiento de agua y el detalle del proyecto del servicio de protección ambiental del Concello.

Somos insiste y exige unas disculpas

La batería de documentos puesta a disposición del Pleno y del concejal de Somos Sergio Soutelo no ha convencido a la formación opositora. Esta se aferra a las lagunas que ven y, así, afirman que “a documentación entregada confirma a ausencia de permiso da Garda Civil” para el desfile de Carnaval. “Si se fixo unha solicitude, pero non consta que a Garda Civil emitira unha resposta”, por lo que concluyen que “o desfile fíxose sen ese permiso”.



Algo similar señalan sobre el permiso de la Diputación: “Foi asinado o 9 de febreiro, o dia hábil anterior á cabalgata, pero non chegou a entrar no rexistro do Concello”. “Cos papeis na man, a autorización da Deputación non chegou”, sostienen. Tampoco les parece “suficiente” el dispositivo de doce voluntarios de Protección Civil para controlar la seguridad vial. Así pues, lejos de aflojar en el envite al ejecutivo local, aprietan: “a concelleira de contas encheuse moito a falar de que crearamos certa alarma social acusándonos de mentir por dicir que o goberno organizou este evento sen os permisos necesarios cando non era correcto. Pois si que era correcto”, insisten. “E, polo tanto, esiximos responsabilidades políticas”, además de, en el caso de la edil, “unhas desculpas públicas”. Siguen además adelante con la causa en el juzgado “por non entregar todo o que se solicita”.