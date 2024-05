Ribadumia celebra su Feira da Familia con críticas de Somos

El Concello de Ribadumia celebró este domingo una nueva edición de la Feira da Familia. Lo hizo, no obstante, con una dura crítica de Somos, que la calificó ayer en un comunicado de “desastre organizativo” y de “manifesta irresponsabilidad de David Castro”, el alcalde.



El Ayuntamiento organizó la fiesta en la Praza do Concello, advirtiendo que, en caso de lluvia, se trasladaría al pabellón de Barrantes. Finalmente, la cita se desarrolló en el primero de los escenarios descritos, lo que molestó al grupo opositor.



“David Castro negouse en redondo a trasladar o evento, e iso que os chuvascos pola mañá e a primeira hora da tarde facían evidente que a festa non se podía realizar ao aire libre”, consideran. “O resultado desta negativa foi o previsible. Primeiro un caos coa asistencia, pois moitas familias trasladáronse ao pavillón pensando con toda lóxica que a festa estaría alí. Non era o caso e iso xa xerou certo enfado. Outras familias ao ver que o alcalde insistía en realizar o evento na praza do Concello, nin se molestaron en asistir e outras marcharon ao chegar e encontrarse todo mollado, co cal a asistencia de familias á festa, comparado cos anos anteriores onde sempre tivo boa afluencia, foi escasa”, valoran.

“A choiva estivo presente boa parte da tarde, ata o punto de que unha actuación de paiaso prevista tivo que realizarse debaixo dos soportais dun edificio, pois o Concello non tivo a previsión tampouco de colocar unha carpa”.

Los hinchables

Sin embargo, Somos subraya especialmente el capítulo de los hinchables. “O máis grave foi a situación creada coas colchonetas inchables. A empresa que as instalou, empresa sobradamente acreditada e que ademais é veterana neste evento, xa advertiu dende o principio que con choiva esas instalación en concreto non se poden poñen en uso. O motivo é evidente, coa choiva o plástico dese tipo de inchables, que non están homologados para traballar con auga, volvese moi esvaradío, e iso converte a esas atraccións en moi perigosas, pois os nenos poden sufrir lesións”.



“Ante a as ameazas do goberno local”, afirman en el mismo comunicado los opositores, “a empresa inicialmente instalou as colchonetas coa esperanza de que ao longo da tarde a choiva pasara de largo, pero non as inflou nin as puxo en funcionamento”.



“Xa na última hora da tarde, o alcalde apareceu polo evento e ameazou aos responsables das mesmas obrigandolle, ademais con moi malas formas, a poñer as colchonetas en uso, ademais sen advertir ás nais e pais dos perigos, ao contrario, David Castro aínda se amosou fachendoso de ter imposto o seu criterio ao dos profesionais que xestionaban as atraccións”. Somos todavía añade que “afortunadamente desa hora xa moitas familias desistiran e foron poucos os nenos que fixeron uso das colchonetas”.



La cita volvió a contar con juegos, talleres y atracciones para niños, así como puestos de diferentes colectivos, asociaciones y entidades benéficas.