Ribadumia convoca el Pleno forzado por la oposición pero el orden del día siembra dudas

El Concello de Ribadumia celebrará el próximo viernes Pleno extraordinario. Será a las doce del mediodía y responde a la exigencia legal de convocarlo tras la presentación de una petición conjunta de la oposición para que el gobierno rindiese cuentas sobra varias cuestiones. Sin embargo, la configuración del orden del día ha causado alguna sorpresa entre las filas opositoras, ya que, explícitamente, solo figura en la convocatoria uno de los cuatro puntos que PP, PSOE y Somos exigían debatir. A mayores, el gobierno local aprovecha la cita de la Corporación para incluir otros puntos a debate.





Uno de cuatro puntos

Los tiempos legales para convocar la sesión, atendiendo a la solicitud opositora, apremiaban ahora esta celebración. Sin embargo, solo el punto 5 de los 6 de la orden del día hace alusión a las exigencias de los grupos promotores.





Se trata de la moción que PP, PSOE y Somos presentan para “a mellora dos funcionamientos democráticos no Concello de Ribadumia”.





No obstante, en la orden del día no figuran expresamente los otros tres puntos que quería debatir la oposición. El primero era “dar conta pormenorizadamente da actuación prevista para a contorna do CPI Xulia Becerra Malvar” y entorno; el segundo, “dar conta de todo o proceso de elaboración dos proxectos presentados aos plans Ágora e ReacPon da Deputación”; así como “responder ás preguntas da oposición relativa a eses proxectos”.





Ninguna de estas tres propuestas aparecen en el orden del día hecho público por el Concello ayer, lo que lleva a la oposición a estudiar la situación antes de la celebración plenaria.





La convocatoria sí incluye otros puntos, como la aprobación de actas previas, la aprobación también de las bases de los actos previstos de homenaje a las mujeres trabajadoras de Ribadumia con motivo de dicha efeméride; la ratificación de la adhesión del Ayuntamiento al convenio entre la Fegamp y la Universidad de Santiago para realizar prácticas académicas, un informe de morosidad y la dación de cuenta de las cuentas económicas de 2019 y 2020.





Justamente, Somos Ribadumia denunció estos días que el Consello de Contas de Galicia situaba a Ribadumia como un “dos únicos catro concellos de Galicia cuxas Contas Xerais presentan defectos graves”, en lo relativo a la anualidad de 2019, pese a que hubo requerimentos.