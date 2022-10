Ribadumia denuncia ante la Guardia Civil una oleada de vandalismo en la localidad

El Concello de Ribadumia ha presentado denuncia ante la Guardia Civil por una oleada de actos vandálicos perpetrados contra diferentes instalaciones y espacios en el término municipal. El colegio Julia Becerra Malvar, el entorno de la iglesia y del tanatorio, los colegios rurales agrupados (CRA) de Leiro y Lois, así como la guardería municipal, han sido algunos de los objetivos de estas acciones incívicas.





Desde la comunicación del Ayuntamiento al instituto armado, se ha procedido ya a la identificación de varias personas en las inmediaciones del colegio de Barrantes y de la Escuela Infantil.





Una larga lista

Desde el gobierno local hacían ayer balance de estos actos vandálicos. En la zona del tanatorio e iglesia ha aparecido destruido el vallado de madera próximo a la zona de estacionamiento.





En el colegio Julia Becerra Malvar y la guardería, los vándalos la tomaron con las papeleras, persianas, destrozaron el exterior del jardín y también realizaron pintadas en fachadas y otras paredes.





En el CRA de Leiro robaron una pequeña piscina usada como estanque por los niños, para el huerto del centro. En el de Lois, por su parte, ha aparecido rota la puerta que conduce al exterior. Aunque hay sospechas de que pudo haber entrado alguien, no se ha echado por el momento nada en falta del interior del colegio, por lo que desde el Ayuntamiento creen que la rotura de la puerta fue tan solo otro acto más de esta oleada de vandalismo.





Desde la entidad local se comprometen a “devolver á súa situación natural todas as desfeitas ocasionadas de forma vandálica o antes posible”. No obstante, también subrayan la importancia de “concienciar á veciñanza sobre o mantemento de todos os bens públicos, pero non só aqueles que se deben levar a cabo dende a administración, senón que o coidado por parte da cidadanía é igual de importante, xa que vivimos en sociedade e temos que respectarnos uns a outros”, subrayaron.





Por todo ello, el gobierno local quiso transmitir ayer un mensaje para instar al “civismo dos cidadáns e á concienciación no coidado dos bens publicos”, a fin de que situaciones como estas no vuelvan a producirse en Ribadumia, concluyen.