Ribadumia destina 48.000 euros a ampliar un vial y a dotar de saneamiento a un núcleo de Barroso

El Concello de Ribadumia está ejecutando una serie de obras para la implantación de la red de saneamiento y la ampliación de un vial en el lugar de Barroso, en la parroquia de Sisán. El proyecto tiene un coste total de 48.181 euros, pertenecientes al Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra 2022.



Fuentes municipales explicaron que el objetivo es dar servicio a un conjunto de viviendas de reciente construcción y también completar la conexiones de la red de pluviales porque se producen encharcamientos en este punto, “debido á falta de sumidoiros”. Pero además, se va a ampliar el camino pavimentado, pues “o seu escaso ancho dificulta o paso de vehículos e persoas”.



Desde el Ayuntamiento indicaron que “mellorar os camiños e os equipamentos do municipio é fundamental” para el gobierno local, pues su “prioridade” es “mellorar e satisfacer as necesidades de toda a veciñanza”, así como “aumentar a seguridade e accesibilidade de todos os puntos do municipio”.



Desde el Ejecutivo de David Castro también señalaron que, con actuaciones como esta, pretende “seguir humanizando as zonas do rural, así como mellorar a seguridade tanto para os habitantes de Ribadumia como para todas as persoas que empregan esas estradas para facer os seus desprazamentos”.