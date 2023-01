Ribadumia recibió más de 20.000 visitantes durante el año 2022 en un ejercicio “moi positivo”

El Concello de Ribadumia anuncia que durante el 2022, el municipio recibió la visita de más de 20.000 personas. Una cifra que el gobierno local valora como “moi positiva” y lo relaciona a la “variedade de actividades e eventos que ofrece” Ribadumia durante todo el año, según destaca.



En cuanto a la procedencia de los visitantes, el municipio recibió turistas de toda Galicia, Madrid, Andalucía y Asturias, en cuanto a las autonomías, y de Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, en el caso de los países.



Sobre los eventos destacados por el gobierno local, destacan los deportivos, como la Baixada Internacional do Río Umia o el Ciclocross Internacional do Concello de Ribadumia, que atrajo a numerosos vecinos de la comarca a visitar la localidad. Asimismo, destaca el turismo cultural y gastronómico, con actividades como la Festa do Tinto do Salnés, la Festa do Pan o la Romaría de Santa Baia.



De igual modo, el Concello señala como uno de los aspectos aglutinadores de turismo a la variante espiritual del Camiño de Santiago y al “patrimonio histórico e cultural e a súa excepcional gastronomía”, así como el clima y la “hospitalidade da veciñanza”.



Por último, desde la Casa Consistorial se hace hincapié en que este 2022 ha sido especialmente significativo, puesto que se trató del primer ejercicio sin apenas restricciones a causa de la pandemia. Además, la institución local destaca que durante este año “seguirase traballando para continuar con esta tendencia á alza”.