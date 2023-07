La rotura del collarín de una tubería en el puente de A Illa provoca una fuga de agua

Técnicos del Concello de A Illa trabajaron ayer durante varias horas para determinar las causas de un vertido de agua en O Terrón procedente del puente isleño. Según explicó el alcalde, Luis Arosa, la avería se trata de una fuga en una tubería que había sido cubierta con un collarín y que podría haber cedido dejando caer el agua por los pilares del puente, a la altura de la zona de O Terrón.



La rotura se produjo durante el fin de semana por lo que, pese a caer poco a poco, ayer y a se podía ver un charco bastante amplio además del ruído que genera.



Los técnicos municipales estuvieron en la zona durante toda la mañana para buscar una solución al problema, aunque no parece una tarea demasiado fácil teniendo en cuenta que estamos en plena temporada estival y desde el Concello prefieren evitar tener que cortar el agua para no afectar a los vecinos y los numerosos visitantes que se encuentran estos días disfrutando del municipio isleño. Al cierre de esta edición la avería todavía no había podido solventarse.