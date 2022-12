O Salnés y Ulla-Umia se conforman con pedreas, terminaciones y reintegros

No ha podido ser. La desilusión y la resignación eran hoy la tónica general que se respiraba en las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia tras el sorteo extraordinario de Navidad. Y es que –con la clara excepción de A Illa en donde una única administración repartió hasta tres premios de los grandes– el resto de las dos comarcas del margen sur de la Ría de Arousa tuvieron que conformarse con pedreas, terminaciones y reintegros. Después de cantarse el Gordo y ver que la cuota de suerte gallega se iba toda para A Coruña, Porriño, Poio y Fonsagrada los arousanos esperaban que el resto de premios atinaran más en la diana. No fue así y en O Salnés y Ulla-Umia hubo que conformarse con poca cosa. Prácticamente todas las administraciones de Lotería repartieron reintegros, sobre todo teniendo en cuenta que el Gordo terminó en 0 y es un número que suele venderse muy bien en Navidad. También repartieron el reintegro asociaciones y clubs como ha sido el caso del San Martín de Vilaxoán y en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía, que año tras año presumen de que “aquí siempre toca”. Y no se equivocaron en este 2022 y ya animan a reinvertir el dinero en el número que juegan para la lotería del próximo día 6 de enero.



La fortuna –o al menos no la más grande– no ha tocado tampoco en Caldas. Y es que el Partido Popular de la localidad había lanzado la noticia en sus redes sociales de que si el número que jugaban (el 65674) era agraciado con el Gordo se repartiría el premio entre todos los vecinos censados en la villa caldense. Algo que no ha ocurrido. Eso sí, aquellos que tenían el número han sido agraciados con una pedrea de 100 euros el décimo. Algo que ha sido recibido con ironía entre muchos de los habitantes caldenses al pensar que será una cantidad que también se repartirá y con alegría entre aquellos que se hicieron con uno de esos boletos. En la administración de Lotería de este municipio del Ulla-Umia también se repartieron pedreas, terminaciones y reintegros. Un pellizco que, para una cena o para financiar las compras de estas fiestas navideñas, ayuda y mucho.



Una comarca agraciada

Lo cierto es que aunque este 2022 no ha sido un buen año para la Lotería de Navidad en las tres comarcas arousanas no hay que olvidar que no siempre ha sido así.l De hecho el año pasado A Illa era también noticia por dos cuartos premios muy repartidos gracias al alumnado del instituto de la localidad.Ya antes en O Grove había caído la suerte y también en localidades de Ulla-Umia como Cuntis y Moraña. De hecho en 2019 –meses antes de estallar la pandemia del coronavirus– la Lotería del 22 dejaba cinco millones de euros muy repartidos, dado que los boletos se habían repartido en bares. Porque, a veces, sí toca aquí.