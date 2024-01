Sanxenxo aprueba el presupuesto para el 2024 en un Pleno con reproches por la sentencia Rocafort

El Concello de Sanxenxo aprobó este lunes en sesión plenaria el presupuesto para el 2024 que asciende a un total de 45,2 millones de euros y que supone un importante incremento en la partida destinada al SAF, con el objetivo de atender a todas las familias que necesiten este servicio.



La concejala de Economía, Hacienda y Personal, Paula Martínez, destacó la “gran inversión en gasto social ao que destinamos 3,1 millón de euros” lo que supone 170 euros por habitante. “Queremos subliñar o aumento da partida do Servicio de Axuda o Fogar, que se incrementa en 560.000 euros, pasando de 790.000 a 1.350.000 o que nos permitirá atender ás 146 Familias que necesitan este servizo”, señaló. Actualmente se atienden a 76 familias y con el incremento de horas se prestará servicio a 70 familias más dejando la lista de espera a cero.



El documento, que salió adelante con los 10 votos a favor del PP y los 7, en contra del PSOE y del BNG, esta dividido en cinco cuentas separadas: Concello (30,6 millones de euros), Terra de Sanxenxo (7,7 millones), Turismo (1,8 millones), Nauta Sanxenxo (2,2 millones) e Ínsula (2,8 millones de euros).

Sentencia Rocafort

Otro de los temas que centró el debate presupuestario fue la partida destinada al pago de la sentencia judicial por la expropiación de la finca de As Cunchas a la familia Rocafort, que este año se cifra en unos siete millones de euros y que el gobierno local ya ha solicitado el fraccionamiento del abono.

Fran Leiro: “Nos últimos 15 anos Sanxenxo xa tivo que facer fronte a máis de 20 millóns de euros por sentenzas xudiciais urbanísticas



En este sentido, el portavoz nacionalista, Fran Leiro, “nos últimos 15 anos Sanxenxo xa tivo que facer fronte a máis de 20 millóns de euros por sentenzas xudiciais urbanísticas como a dos chalés de Dorrón e a de Monte Faro”. “Estes sete millóns a maiores son consecuencia da teima e da prepotencia do señor Martín, incapaz de chegar a un acordo cos propietarios”, lamentó Leiro.



Asimismo, el socialista Fernando Otero achacó esta situación a la “mala xestión” de Martín con un presupuesto “supeditado” a la sentencia.



Duras críticas por parte de los portavoz del PSOE y del BNG a quienes el alcalde, Telmo Martín acusó de “mentir descaradamente” sobre un tema especialmente delicado para el gobierno local, y explicó que “Nós iamos pagar a sentencia dos tres millóns, tíñao acordado Pita, sempre e cando non seguiran co pleito pero a familia non quixo retirarlo”.

Paula Martínez: "Ejecutaremos la sentencia aunque no estemos de acuerdo. El Interventor nos aconsejó varias vías de financiación porque somos un gobierno precavido



Por su parte, Leiro afirmó que “este orzamento non ten ningún sentido” y advirtió que estos gastos judiciales “vannos ter que afrontar os veciños e as corporacións que veñan despois”.



Para cerrar el Pleno, Martínez reprochó a los partidos de la oposición que pese a haber cambios en su composición, “vienen a dramatizar y decir que tenemos el ayuntamiento hipotecado cuando no es verdad. Las obras están ahí”. Sobre la sentencia señaló que “la ejecutaremos aunque no estemos de acuerdo. El Interventor nos aconsejó varías vías para financiar el pago porque somos un gobierno precavido”, concluyó la edil Paula Martínez.