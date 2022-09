Sanxenxo cierra la temporada de playa más concurrida de la historia y ya prepara la próxima

Sanxenxo cierra la temporada de playa más concurrida de su historia debido a las altas temperaturas y el incremento de visitantes que ha habido durante este verano. Los concejales de Economía y Personal Marcos Guisasola y de Medio Ambiente, Juan Deza, y dos técnicos municipales se reunieron ayer con la empresa concesionaria del servicio de salvamento y socorrismo para hacer balance de la temporada y empezar a planificar la siguiente.



Este jueves es el último día que los socorristas atienden los cuatro arenales que todavía mantienen este servicio, Areas, Silgar, Canelas y Montalvo, meintras que en los 13 restantes finalizó el 31 de agosto. En total, 123 personas se han encargado de la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los arenales.



En su balance, el gobierno local señala cuatro elementos como “mejoras más destacables” de esta temporada. En primer lugar, destaca la incorporación de un nuevo sendero azul para la ruta de Aldariz, lo que permite a Sanxenxo sumar 28 galardones.



También resaltan las aportaciones de arena a las playas de Carabuxeira y Lavapanos, así como la externalización del servicio de salvamento y socorrismo, que “permitiunos ofrecer un plus de calidade”, según afirma 3. Marcos Guisasola. Por último, inciden en la “consolidación” del arenal de Baltar, donde “la suma de los esfuerzos privados y públicos ha conseguido que se haya convertido en una de las playas de moda”.



Por otro lado, Medio Ambiente, ha realizado diferentes acciones en materia de infraestructuras, como la restauración del módulo de Areas Gordas o la protección de dunas en otras playas. De esta forma, Juan Deza ha indicado que “conclúe a tempada alta, pero seguimos coidando as praias e xa estamos traballando nas melloras do vindeiro ano”.