Sanxenxo concluye las obras de mejora del entorno de Portonovo, la Rúa Unión y el vial de Vinquiño-Contumil

El Concello de Sanxenxo sigue avanzando en su transformación urbana con tras ambiciosas actuaciones que se llevaron a cabo en los últimos meses y que contaron con la colaboración de la Diputación de Pontevedra. El alcalde, Telmo Martín, acompañado de los diputados provinciales Santos Héctor y Gregorio Agís visitaron estan mañana las obras de huminación del vial de Contumil, la Rúa Unión y la mejora del entorno del colegio y el mercado de abastos de Portonovo



Las tres actuaciones que se ubican en tres parroquias diferentes suman 1.458.590 euros. Más en detalle, la obra de Contumil supuso un inversión de 287.277 euros, y la Rúa Unión 337.713 euros, financiados a través del Plan Concellos, mientras que la mejora del entorno de Portonovo, fue financiada con 500.000 euros del Plan DepoRemse y 333.600 euros de fondos municipales.

Entorno colegio y mercado de abastos, Portonovo



A la visita acudieron también la concejala de Planificación Territorial, María Deza; el edil de Seguridad Ciudadana, Jaime Leiro; y de Medio Ambiente, Juan Deza, así como la concejala del PSOE, Ainhoa Fervenza y los ediles de SAL, Yago Torres y del BNG, Francisco Leiro.



El alcalde, Telmo Martín, destacó la transformación que suponen las tres actuaciones visitadas, señalando que en el caso de la realizada en Portonovo “non ten nada que ver co que había antes”. Destacó también la importancia de la mejora del vial de Vinquiño-Contumil “na calidade de vida dos veciños” y la intervención en la calle Unión, “que se encontraba nun estado lamentable a pesar da súa situación no casco urbano”.

Rúa Unión en Sanxenxo

Apoyo de la Diputación



El regidor agradeció el apoyo de la Diputación para poder llevar a cabo los proyectos presentados por el Concello “cumplindo os seus parámetros, que non son outra cosa que gañar espazo para as personas; iso é o que estamos facendo” con la continua colaboración entre ambas administraciones. “e bo que as institución colaboremos entre nós ao marxe das cores políticas. Sanxenxo mantén unha boa relación tanto coa Deputación como coa Xunta ou goberno de España e iso nos permite sacar adiante proxectos en conxunto”.

Martín: “É bo que as administracións colaboremos ao marxe das cores, iso nos permite sacar adiante proxectos”



Por su parte, el diputado de Infraestructuras, Gregorio Agís, quiso subrayar la calidad de las actuaciones realizadas. En el caso de las ejecutadas en el entorno de la calle Areal y Espiñeiro con la financiación del DepoRemse destacó que “é unha obra de vangarda na medida en que se axusta aos parámetros e á filosofía deste extraordinario plan de recuperación do espazo público, creación de contornas peonís, accesibilidade universal e iluminación sostible, e que pon en valor este espazo tan concorrido, no que se atopan o mercado e o colexio”.

Vial Vinquiño - Contumil en Nantes



En este sentido, felicitó al Concello por apostar por este tipo de intervenciones, como las realizadas también a través del Plan Concellos que “supuxeron unha transformación en zonas que requerían unha actuación importante”. “É un pracer traballar co Concello nestas iniciativas que compren co nivel de esixencia que temos desde a Diputación e que contribúen á mellora das contornas, tendo sempre presente a importancia de que as persoas son o primeiro e a seguridade peonil é fundamental”, señaló.