Sanxenxo rexistrou 78.322 pernoctacións hoteleiras en xuño, segundo datos publicados polo INE, un 6,31 % menos que o ano pasado no mesmo período. De elas, 62.873 das pernoctacións foron de turistas nacionais, mentras que as outras 15.449 eran do estranxeiro. En canto ao resto de establecementos, os datos recollen a apertura de 75 establecementos e un grao de ocupación media por prazas do 45,97 % e un 56,17 % durante os fins de semana.