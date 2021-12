El sector bateeiro muestra unión y fuerza en A Illa por el “futuro do sector”

El sector bateeiro de la Ría de Arousa hizo ayer una demostración de fuerza y unidad en A Illa. Miles de personas recorrieron a pie la distancia que hay entre la entrada del puente (todavía en territorio vilanovés) y el Concello isleño. Lo hicieron en silencio, sin gritar consignas y con escasas pancartas, pero con el convencimiento de que están defendiendo “o futuro do mexillón” y de un sector del que dependen alrededor de 35.000 personas. El sector lo tiene claro. Considera “imprescindible” que la Consellería do Mar elimine el artículo 13.2 de la norma que regula la extracción de mejilla en la costa gallega y que, según los bateeiros, “atenta directamente contra un dereito adquirido dende hai 70 anos e contra a actividade que desenvolvemos”.





La de ayer fue la primera de las muchas movilizaciones y actos de protesta que el sector llevará a cabo en los próximos días después de que la reunión mantenida el miércoles con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, terminase sin acuerdo. Eso sí, aunque en un comunicado las siete organizaciones bateeiras presentes en el encuentro hablaban de que solo se reunirían esa vez con la responsable autonómica, ayer ya aseguraban que “estamos abertos ao diálogo en todo momento”. Conscientes todos ellos de que es la Xunta la única que podría modificar la legislación.





Los bateeiros llegados de diferentes puntos de la Ría recorrieron el puente de A Illa que, solo en su tramo final y por cuestiones de seguridad, fue cortado por agentes de la Guardia Civil. Al filo de las seis menos cuarto de la tarde llegaban todos al Concello en donde estaba previsto el debate de una moción conjunta de todos los grupos políticos en defensa de sus reivindicaciones. De hecho A Illa es una de las zonas más afectadas por la nueva normativa, dado que la veda afecta prácticamente a toda la costa en la que los bateeiros de esta localidad acostumbran a recoger la mejilla.





Como era previsible el salón de plenos se llenó, mientras que otros muchos de los que asistieron a la marcha esperaban en la explanada exterior del Consistorio. A Illa se volcó de lleno en la protesta y, de hecho, los bares cerraron durante el tiempo que duró la manifestación.





Fue el alcalde, Carlos Iglesias, el encargado de leer el comunicado conjunto de los bateeiros y apoyado por los tres partidos de la Corporación. “Estanse producindo ataques letais contra o sector nunca vistos con anterioridade”, expuso. También incidió en que “os mexilloeiros van ás rochas a coller mexilla, non a destruír outros recursos mariños”. El comunicado leído por el regidor rezaba por un “futuro” y apelaba a “unha forma de conseguir a cría que xa levaban a cabo os nosos avós e que queremos que tamén o fagan os nosos fillos e netos”.





La unidad evidenciada en el sector del norte y del sur de la Ría también se dejó notar en el Pleno. Desde las filas del Partido Popular su portavoz, Juan José González, señaló que “o que está claro é que un problema nunca se soluciona recortando dereitos, senón razonando” y apuntó a que esperaba que “o que aquí falamos e reclamamos se escoite no Parlamento”. El conservador hizo alusión a la catástrofe del Prestige -acontecida hace casi dos décadas- para recordar que “os bateeiros foron os que, cos seus propios medios, saíron ao mar sen pensalo para frenar o chapapote e case sen poder ir á cama. Levan anos ganando o dereito de ir á cría”. El portavoz del BNG insular, David Mochales, apeló al “orgullo de que se estea defendendo unha moción totalmente apartidista” y señaló que “o mexillón só ten unha cor e é a cor negra”.





Todos los concejales levantaron la mano en apoyo a la moción ante los aplausos de un salón abarrotado en el que acabaron todos en pie.





La extracción de la mejilla se autorizó hace tan solo unos días y la de ayer no fue más que la primera de las protestas. El sector no se mostraba tan unido y lo evidenciaba de forma pública desde la gran manifestación de Santiago tras la cual se tumbó la también controvertida Lei de Acuicultura de Galicia.





O que temos claro é que non imos a perder un dereito que temos dende hai 70 anos. A mexilla é dos bateeiros





Las organizaciones de bateeiros tienen claro que el futuro del sector pasa por la eliminación de la normativa sobre la extracción de la mejilla y no por las propuestas que la Consellería do Mar puso sobre la mesa en la reunión del miércoles. “Levamos 70 anos sacando mexilla das pedras. É algo que xa facían os nosos avós e é un dereito ao que non imos renunciar, dado que sen cría non hai mexillón e sen mexillón non hai vida”, explica el presidente de AMI, Francisco Dios. Es él el que le recuerda a la Consellería que “isto é unha batalla, e ten que ter en conta que o sector cando estivo unido nunca perdeu ningunha”. Por su parte el presidente de Opmega -organización que aglutina a la mayor parte de las bateas de la Ría de Arousa-, Ricardo Herbón, apuntó que el teléfono “sempre está acendido para cando chame a consellería e dialogar”. Ayer no se produjo ninguna llamada por parte de la Xunta. El propio Herbón reconoció que los bateeiros están “preocupados” y que aunque algunas de las propuestas de la Consellería están “ben” en ningún caso deben sustituir a la extracción de la mejilla que se realiza en las rocas. “Eu non me quero plantear perder ese dereito. Todas as propostas que veñan serán a maiores, pero non sustitutivas das pedras. Iso nunca”, zanja Francisco Dios. Una opinión que comparte también el presidente de la organización Illa de Arousa, José Manuel Oubiña, que lamentó que “a Consellería estea cerrada en banda” en un tema que “é o noso medio de vida”. Oubiña resaltó que la zona libre de veda “non ten semente” y que por lo tanto “os bateeiros non van ter máis remedio que ir coller ‘mejilla’ donde a haxa porque patacas ás bateas non lles imos poñer. Iso témolo claro”. De hecho Oubiña indica que hay zonas acotadas para los percebeiros “nas que non hai percebes” y apunta que “a ‘mejilla’ sempre foi dos bateeiros igual que os percebes son dos percebeiros”. Las propuestas de Mar tampoco le convencen. “Hai bateas no interior da Ría que non collen semente e as que a collen é en cantidades moi pequenas, polo que iso non é para nada unha solución”, replica el isleño. Apunta que la conselleira “debe reconsiderar o que supón isto para o noso sector”.