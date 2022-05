Sentido homenaje en O Grove a Xaquín Álvarez Corbacho que ya da nombre al monte de A Toxa

Xaquín Álvarez Corbacho ya da su nombre al monte de A Toxa. O Grove celebró ayer una jornada de homenaje al que fuera su primer alcalde de la democracia, fallecido el año pasado. La casa de cultura Manuel Lueiro Rey acogió los actos que llevaron por título “Principios, Modernidade, Visión de Futuro”, organizados por el colectivo Barlovento con la colaboración del Concello y de la Diputación, para homenajear a quién dio vida al colectivo.





El programa comenzó con inauguración de una exposición presentada por Xan Caneda y Lina Álvarez, que podrá visitarse hasta el 17 de mayo. En ella se recogen los aspectos más relevantes de su vida con los que se pretende esbozar su completa personalidad. “Un home con principios, fiel aos seus ideais que o guiaron toda a súa vida. Un líder político e social con conciencia da natureza”, señalaron los relatores quienes destacaron además sus proezas durante los dos años que gobernó como alcalde de O Grove, “promoveu o PXOM, aínda que todavía non o temos, aprobou o plan parcial de A Toxa, a defensa do Bao, e adiantouse ao seu tempo en reivindicacións como que as praias non son vertedoiros, e as manifestacións pola sanidade”. En este sentido, Caneda recordó que “era un home cercano, humilde, integrado na sua sociedade e sempre atento, polo que Barlovento quixo rendir homenaxe a quen foi un orgullo e referente para O Grove e sobre todo un gran home”.





Seguidamente, se proyectó una creación audiovisual con personalidades del mundo de la empresa, política y deporte mecos, vinculados con el protagonista y se celebró el “Relatorio sobre a vida” del político, economista, investigador y ensayista meco, contando con la con la presencia, entre otras personalidades, del expresidente de la Xunta, Pérez Touriño, quién habló de Corbacho como el hombre que “puxo luz enriba da administración pública, descubrindo a realidade do que ofrecían as contas públicas e facendo unha labor impagable como membro do Consello de Contas de Galicia”.





Ya por la tarde se celebró el acto más esperado con el descubrimiento de la placa que desde ahora da su nombre al conocido como Monte Central de A Toxa y que pasará a llamarse Monte de Xoaquín Alvarez Corbacho. Su viuda Mar Martín agradeció a la asociación Barlovento y al Concello de O Grove este sentido homenaje a una de las personalidades más destacadas y queridas de la península meca.