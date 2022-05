Los socialistas urgen a la Xunta mejoras estructurales en los centros escolares de O Grove

Las deficiencias de los centros escolares de O Grove llegan al Parlamento de Galicia a través de una batería de iniciativas presentada por la portavoz de Educación del grupo Socialista, Noelia Otero, para urgir a la Xunta mejoras estructurales en los centros educativos de O Grove que son responsabilidad del gobierno gallego.



“A política de parches protagonizada pola Consellería de Educación derivou en innumerables problemas nos colexios de O Grove e obrigou ao Concello a asumir actuacións impropias para evitar males maiores”, señaló la socialista, tras recordar que “o goberno municipal leva anos reclamando e agardando por unha serie de actuacións, ás que o Executivo autonómico deu as costas”.



En los cuatro colegios de Primaria del munic ipio hay escolarizados más de 800 alumnos que “merecen unhas instalacións dignas e seguras”, por lo que “non se entende que non se atendan as peticións trasladadas unha e outra vez desde o Concello durante estes anos” cuando el alumnado y la comunidad educativa “seguen padecendo unhas instalacións vellas, con moitas deficiencias, inseguras e sen os mínimos de accesibilidade”, destacó.



Por ello, la socialista pidió al ejecutivo autonómico que se reúna, antes de final de curso, con el gobierno grovense para planificar y establecer una hoja de ruta con las actuaciones prioritarias en los distintos colegios y, tras el, elaborar un plan de actuación con presupuesto, calendario y plazos para atender las deficiencias.









Obras demandadas





En detalle, las demandas para el CEIP Valle Inclán se corresponden con la renovación integral de los baños, las ventanas, los falsos techos y las luminarias.



En el CEIP Conmeniño se prioriza el cambio de las tuberías, ya que “o alumnado padece cheiros indesexables e hai roturas e perdas de auga”, además de valorar el cambio del tejado. En el CEIP Bizocas se solicitó un informe técnico ante los desprendimientos de la fachada que se produjeron en el mes de febrero y que el Concello tuvo que tomar “as medidas necesarias para garantizar a seguridade dos alumnos”.



Por último, recordó el compromiso para derribar la “Casa dos Mestres” del CEIP Rosalía de Castro y construir un nuevo edificio para acoger el gimnasio, el comedor, varias aulas y espacio para la ANPA. Esta actuación todavía no se ha llevado a cabo, y sumado a la “falla de mantemento”, supone “un grave perigo para a comunidade educativa e os viandantes”, concluyen los socialistas.