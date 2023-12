Somos acusa al gobierno de Ribadumia de “oscurantismo” en la aprobación de medio millón para facturas

Somos Ribadumia emitió hoy a primera hora un comunicado, antes de conocerse el fallecimiento del concejal socialista Pepe Lede, en el que acusaba al gobierno local popular de “oscurantismo” en la aprobación en Pleno de 515.000 euros para “pagar facturas, por non ter orzamento”. Además, recriminó que el alcalde “no canto de asistir, marche de vacacións”. Cobra, añadieron, “1.500 euros ao mes, pero aos plenos que vaian os demais”, reprocharon.



Sobre esa supuesta opacidad, señalan que el edil de Somos, Sergio Soutelo, pidió consultar el expediente. “Cal foi a miña sorpresa, cando ao chegar ao Concello o pasado venres, a secretaria municipal me comunica que expediente ‘como tal, non hai’, e me pon diante un ordenador cunha longa serie de facturas, emitidas todas no último trimestre, pero que nada teñen que ver coa modificación de crédito” aprobada en Pleno, lamenta el edil. “Unha broma de moi mal gusto”.

La falta de expediente, advierte, “á unha infracción grave” a la Ley de Bases de Régimen Local. La aprobación, añaden, se produjo “ocultando documentación, convocando o Pleno a horas de mínima repercusión e evitando a súa retransmisión” por redes.