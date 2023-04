Somos acusa al gobierno de Ribadumia de perder hasta tres millones en ayudas por no solicitarlas

Somos Ribadumia acusa al gobierno de David Castro de perder “ata tres millóns de euros” en ayudas del Plan de Resiliencia “por non tramitar a solicitude”.



El grupo de Enrique Oubiña acusa al regidor de seguir “perdendo importantes investimentos” para la localidad: “Non presentou ningún proxecto a ningunha das dúas liñas económicas dun Plan (Pirep Local) que vai permitir entre outras a reforma integral de case dous millóns do colexio de Vilalonga en Sanxenxo e aportar a 388.000 euros á reforma do pavillón de deportes de Meis”, exponen.



Lamentan que “tendo o apoio económico da Deputación para a redacción dalgún proxecto de interese, David Castro non foi quen de sacar adiante ningunha proposta”. “Ribadumia non aparece nos papeis” donde figuran las resoluciones de dichos programas inversores. “Non aparece nin na lista dos proxectos aprobados, nin na lista de proxectos desestimados. E non aparece porque nin se presentou”.



En opinión del concejal y candidato de Somos, Enrique Oubiña, “resulta inaceptable perder a posibilidade unha axuda deste tamaño”, por “non presentarse”.

“Dimisión inmediatas”

“Poderiamos aceptar que como no caso de Cambados a puntuación non fora suficiente, pois presentáronse moitos proxectos a esta liña. Xa sería menos aceptable que como no caso de Vilanova se perdera por non presentar a documentación correctamente, pero que nin tan sequera se presenten proxectos, parécenos de xulgado de garda, e dende logo debería ser motivo de dimisións inemdiatas”.



Pero es que en Somos también añaden que “por se non era bastante”, “a Deputación dotou unha partida económica en xuño do ano pasado para que concellos entre os que se encontraba Ribadumia puideran afrontar o custe económico de redactar proxectos cos que entrar nestas dúas liñas do plan Pirep Local”. “Non sabemos que fixo David cos cartos da Deputación, nin que proxectos se redactaron”, cuestiona el edil.



El comunicado concluye insistiendo en que se asuman “responsabilidades políticas” por falta de gestión.