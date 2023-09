Somos afea que Ribadumia no haya hecho su auditoría del agua y culpe a otros concellos de las fugas

Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado en el que reprocha al alcalde, el popular David Castro, que culpe “á veciñánza e aos concellos de Meis e Cambados das fugas de auga pública na rede de distribución”. Al tiempo, lamentan que el Ayuntamiento ribadumiense siga “sen facer, dous anos despois de vencer o prazo legal”, la “auditoría da rede de distribución de auga pública, obrigatoria por lei”.



Así, desde la formación opositora arremeten contra el regidor y declaran que “David Castro admite que descoñece canta auga se está perdendo por fugas na rede e canto nos custan anualmente esas fugas”. “A culpa é da veciñanza, por ter os contadores obsoletos, e dos concellos de Meis e Cambados, aos que acusa de ser responsables de boa parte das perdas de auga”, ironizan sobre la posición de Castro.



El grupo político señala que esta materia se abordó en el pasado Pleno, a preguntas del concejal de Somos, Sergio Soutelo.



“A David Castro todo isto dálle igual. Mentres a maioría de concellos da comarca xa teñen feitas as súas auditorías, detectado o nivel de fuga de auga e xa nalgún caso se puxeron en marcha plans para corrixir as fugas existentes”, Ribadumia “nin sequera toma medidas de aforro nos meses do verán”.