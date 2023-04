Somos Cambados inicia con la Cofradía y el sector bateeiro sus reuniones con colectivos

Somos Cambados ha empezado su ronda de contactos electorales con la Cofradía y el sector bateeiro, pues considera que requieren “especial atención e apoio dende as institucións” ante su “importancia” para la economía local y las “diversas problemáticas que están atravesando”.



El candidato Tino Cordal explicó que el patrón mayor, José Manuel Vilas Charlín, les trasladó la situación que están atravesando os rañeiros “derivada da escaseza de marisco, que fai previsible un inicio de campaña no que será moi difícil traballar con normalidade”.

Imagen cedida por Somos de la reunión con el sector bateeiro

Por su parte, el representante del sector mejillonero con el que se reunieron les expuso el problema con la mejilla; un conflicto que Somos considera ha creado la Xunta y que “non acaba de solucionar” y que “afecta a boa parte do sector do mar e polo tanto tamén lle fai dano a economía cambadesa no seu conxunto”.



Desde el partido señalan que estos son “dous focos aos que temos que prestarlle especial atención dende o Concello”, pues están “sufrindo o desamparo do goberno autonómico”.



Somos Cambados continuará reuniéndose con los sectores económicos y también con colectivos “con moita influencia na nosa sociedad”, entre los que incluye los deportivos y culturales.