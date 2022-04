Somos preguntará en Pleno sobre posibles negociaciones entre IR y PP de cara a las próximas municipales

Terremoto político ayer en Ribadumia al hilo de un comunicado de Somos en el que el grupo de Enrique Oubiña da por hecho que ha habido contactos para una posible integración de Independientes por Ribadumia (IR), formación del alcalde; con el Partido Popular. Todo de cara a las próximas elecciones municipales, el próximo año. El grupo opositor ha presentado preguntas que buscarán respuesta del gobierno local en un próximo Pleno. Quieren saber “cal é o prezo da Alcaldía de Ribadumia”. A pesar de que el grupo de Oubiña da por hecho estos contactos entre ambas formaciones —escindidas en su día a consecuencia del arresto por contrabando del histórico alcalde conservador José Ramón “Nené” Barral—, el regidor, David Castro, cara visible de la formación independiente, negaba ayer rotundamente estos contactos.





Lo hacía desacreditando al concejal opositor: “Hai que preguntarlle de onde saca esa información”. “Este señor”, por Oubiña, “demostra durante estes meses e días a súa maneira de facer política e de entendela”,. lamenta. Así, Castro afirma que “a día de hoxe (por ayer) non hai nada diso”.





Somos, en un duro comunicado, afirma que “David Castro negocia a súa integración no PP” y “mantivo varias reunións con cargos do PP e exconcelleiros locais”. “David Castro usa o seu cargo de alcalde para asegurar o seu futuro político”, arremeten, señalando que “as xuntanzas tiveron lugar nunha bodega ribadumiense, ao máis puro estilo conspirador”, opinan. Unas negociaciones que, afirma la formación izquierdista, “foron confirmadas polo PP” a distintos niveles, además de dirigentes de IR, aunque ayer, a preguntas de este medio, nadie oficialmente y con nombres y apellidos lo confirmó. El alcalde lo niega, mientras que el portavoz del PP local, Martín Vázquez, prefirió no hacer valoraciones.





Eso sí, a la pregunta planteada al alcalde de si estaría dispuesto a escuchar si el PP lo tienta, Castro indicó que “en política nunca se pode dicir nin que si, nin que non, pero a día de hoxe non hai absolutamente nada. Xa se fixeran comentarios deste tipo no anterior mandado e non se produxo nada”.





El PP necesita revulsivos en ruedos como Ribadumia y Meaño para intentar recuperar la Mancomunidade. Pero Castro mantiene una posición fuerte con su mayoría absoluta. Meaño es otra cosa, donde la derecha se divide en tres formaciones y el tablero político puede comenzar ahora a moverse de cara a las urnas.