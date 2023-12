Somos Ribadumia acusa al alcalde de “negarse a precintar” la “nave ilegal” de Cabanelas

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado en el que carga contra el alcalde, el popular David Castro, al que acusan de negarse a “precintar a nave ilegal de Cabanelas”. “A día de hoxe”, añade la formación opositora, la construcción está “sen permisos, nin licenza e cunha orde de derribo da APLU”, pese a lo que “mantén a súa actividade como se non pasara nada, coa axuda de David Castro, que se resiste a precintar a nave como debería facer”.



Somos lamenta que el regidor “mantén o silencio sobre unha obra que se alongou tres anos sen ningún tipo de permiso municipal”, por lo que hablan de “silencio cómplice” del primer edil. “Sabendo da actuación, no canto de actuar contra os promotores da mesma, optou por intentar unha modificación do PXOM municipal para facerlles un favor”, una iniciativa que quedó sobre la mesa al menos en dos ocasiones en las respectivas tentativas de aprobación plenaria.



El concejal de Somos, Sergio Soutelo, declaró que “o señor Castro segue mirando para outro lado, e ao facelo non só se pon do lado de fóra da lei, tamén actúa con falta de respecto cara o resto de empresas que teñen que pagar licenzas e permisos para poder facer a súa actividade e cara eses veciños que tendo terreos non poden facer unha casa porque o Concello non lles da permiso”. “A lei debe ser para todos e para todas igual, e a aplicación da lei tamén”, subraya la formación, que exige además “explicacións públicas” al alcalde sobre la situación.