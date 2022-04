Somos Ribadumia acusa al gobierno de entender el feminismo como algo propio de las mujeres

Nueva vuelta de tuerca al debate sobre la conveniencia de los regalos institucionales del Concello de Ribadumia en la gala del 8M. Este viernes fue Somos el que envió un nuevo comunicado para salir al paso de las últimas declaraciones del gobierno local. Todo a raíz de que el grupo opositor acusara de machismo al ejecutivo por elegir un set de manicura como regalo para las mujeres homenajeadas en Ribadumia en los actos del 8M de este año.





La formación de Enrique Oubiña valoraba la respuesta del gobierno de Independientes por Ribadumia (IR). Y lo hacía con nuevas críticas. Afearon la intervención del alcalde, David Castro, en una televisión estatal sobre esta polémica, “dicindo que ese set de manicura era algo que escolleran as concelleiras, dando a entender nun exercicio de puro machismo que o feminismo é cousa de mulleres e que el non tiña nada que opinar”, critican.





También lamentan que, pese a la petición de dimisión que plantearon sobre la concejala de Igualdad y la polvareda mediática levantada a raíz de este asunto, “Sofía Núñez se oculte da opinión pública e teña que ser outra concelleira a que faga declaracións ante a prensa”.





Si Somos había señalado por considerar inadecuado el regalo del set de manicura en el 8M, IR replicó que Oubiña, cuando era concejal de gobierno, eligió como presente institucional un “pano rosa”. El grupo en el gobierno compartía en relación a ese objeto una noticia de 2020 que titulaba sobre un informe del Ministerio de Igualdad “El color rosa ‘oprime y reprime’ a las niñas”. El grupo de Oubiña respondió a esto también en el comunicado de este viernes: “Temos moi claro que unha cousa é a sexualización de determinadas cores ou xoguetes nas idades infantís, e o debate que poida darse sobre iso, que nos parece moi interesante, e outra moi distinta o uso dunha cor como representación dun colectivo ou da loita deste. Lamentable, pero tamén moi definitorio, que a muller que leva as redes de Independientes por Ribadumia non coñeza nin entenda esas diferenzas”, atacan.





Porque en Somos defienden la elección del paño rosa en 2019, al entenderlo como “unha peza de tea dunha cor que encaixara na gama de cores, dende o rosa ao violeta escuro, que simbolizan as diferentes loitas das mulleres. A peza escollida foi un fular, pois ten o mesmo papel simbólico que as habituais pulseiriñas ou lazos”. El año anterior, también con Oubiña en el gobierno, se optó por un colgante, “algo igual de simbólico”. “Nada se fixo no 2018 e 2019 ao azar. Todo este tipo de actividades e accións fixéronse logo de darlle moitas voltas, de traballalas ben e de valoralas co persoal de servizos sociais e do CIM”. “A nosa pregunta, logo de explicar isto é: Que simboloxía transmite un cortauñas?”, insisten. “Os Independientes transformaron un acto de enorme carga simbólica nun aguinaldo de Nadal”.





Y añaden con ironía: “David Castro reparte cortauñas no Día da Muller e a culpa é de Enrique Oubiña”, para recordar que el año del “pano rosa”, Castro era también alcalde.