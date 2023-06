Somos Ribadumia afirma que la Xunta “volveu rirse” de los padres de alumnos del Julia Becerra

Somos Ribadumia ha hecho público un comunicado crítico con la Consellería de Educación y los recientes anuncios de obras en el colegio Julia Becerra Malvar. Desde el grupo opositor acusan a la Xunta de volver “rirse das nais e pais do CPI”.



Así, consideran, “anuncia como grandes obras repoñer unha cuberta retirada na anterior obra e arranxar un par de aseos”, mientras critican que no haya “nin rastro das obras que reclama o colexio, nin do cambio de tellado, nin do patio cuberto, nin de ningún dos arranxos propostos pola comunidade escolar, como a substitución dos chans”.



Además, el grupo opositor también es crítico con el alcalde, el popular David Castro, del que, opinan, “só aparece para as fotos, caladiño”.



En Somos señalan haber contactado con la dirección del centro para conocer los detalles de las actuaciones anunciadas hace unos días por los populares.

“Obviamente 32.000 euros á Xunta, que tende a estragar os cartos públicos, non ían darlle para moita obra, pero cal foi a nosa sorpresa cando nos explicaron que a ‘humanización no exterior’ vai consistir en repoñer unha cuberta que foi retirada pola empresa que realizou as obras anteriores”, subrayan.