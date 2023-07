Somos Ribadumia denuncia cobros erróneos del Concello por el Servizo de Axuda no Fogar

Somos Ribadumia denuncia en un comunicada cobros erróneos del Concello por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Según la formación, el Ayuntamiento habría mandado cargos de hasta el doble del correspondiente en las facturas del servicio. Unos cobros que, según advierte Somos, no han sido devueltos por el momento en los casos donde las familias reclamaron.





La formación lo considera como un resultado “dunha mala xestión e do pasotismo do goberno local, que nin está nin se lle espera na casa consistorial”. Asimismo, el concejal Sergio Soutelo denuncia que la situación no fue comunicada a las familias que tienen este servicio, todas ellas con facturación domiciliada, añade.