Somos Ribadumia denuncia el vencimiento del contrato del SAF y la falta de previsión para la nueva licitación

Somos Ribadumia denunció la situación del contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se encuentra actualmente en el periodo de prórroga obligatoria, con una duración de seis meses de los cuales tres ya pasaron, tras vencer en el mes de enero. “A nova licitación nin sequera pasou a fase inicial de levas as basas da licitación a Pleno”, criticó la formación, que recordó la situación vivida en 2022 cuando el gobierno “deixou deixando esgotar todas as prórrogas e provocando que se paralizara a alta no servizo a familias que o tiñan legalmente aprobado e polo tanto, deixándoas sen o acceso a un servizo moi necesario que nalgún caso costa anos conseguir”, censuró.



Por ello, Somos mostró su “preocupación pola posibilidade de que chegado o verán o servizo volva quedar conxelado” y pidió al ejecutivo que “saque a concurso á maior brevidade posible a xestión do SAF ou que a asuma o Concello”.