Somos Ribadumia, “neutral” en las autonómicas por falta de apuesta por O Salnés

Somos Ribadumia hizo pública ayer su postura de cara a las elecciones autonómicas: “de neutralidade”.

No se sienten “representados por ningunha das alternativas” en la provincia y “de feito, lamentamos que os partidos políticos aposten tan pouco nas súas listas pola nosa comarca”. "Unha comarca de máis de 110.000 habitantes, cantidade que se multiplica no verán, e cunhas casuísticas propias que requiren dunha representación no Parlamento que entenda esas particularidade", valoran.

Animan a la ciudadanía a ir a votar, indicando que cualquier opinión política de miembros de Somos sobre estas elecciones debe entenderse como “persoal”.